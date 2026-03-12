Uno de los organismos internacionales más poderosos del mundo, encargado de evaluar el combate global contra el lavado de dinero, llegará a México para realizar una revisión directa del sistema financiero y de las instituciones responsables de prevenir delitos financieros. La inspección realizada por Grupo de Acción Financiera, GAFI forma parte de un proceso internacional que analiza la eficacia de las políticas del país. La visita realizada por el Grupo de Acción Financiera, GAFI, un organismo considerado el principal ente global que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Su llegada implica un análisis profundo de autoridades, instituciones financieras y mecanismos de supervisión. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta inspección forma parte de la Evaluación Mutua a la que se somete México para revisar el funcionamiento de su sistema antilavado y la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir delitos financieros. La dependencia federal confirmó que el proceso ya comenzó con la visita del equipo evaluador internacional. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera, GAFI”, informó la institución en su comunicado oficial. Según el documento, esta inspección es parte de un proceso más amplio que revisa la eficacia de las políticas públicas en materia financiera. “El Estado mexicano es sometido al proceso de Evaluación Mutua en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas”, señaló Hacienda. Durante la visita, el equipo evaluador analizará cómo operan las instituciones responsables de prevenir y detectar operaciones ilícitas dentro del sistema financiero. También se revisará el nivel de coordinación entre dependencias federales, autoridades financieras y organismos de seguridad. La visita del organismo internacional es considerada una etapa clave dentro del proceso de evaluación global. El análisis permitirá revisar la cooperación entre autoridades, así como los resultados obtenidos por México en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. “La visita in situ constituye una etapa fundamental del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir al equipo evaluador analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado”, detalló la Secretaría de Hacienda, al destacar la relevancia de esta revisión internacional.