El Art. 44 del Reglamento de Tránsito CDMX te exige portar tu licencia vigente en formato físico o digital. ¡Evita multas y corralón!

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, actualizado el 30 de junio de 2026, permite a los conductores portar su licencia de conducir en formato digital, siempre que corresponda al tipo de vehículo que manejan. Este documento puede consultarse desde el celular y descargarse en PDF para llevarlo sin necesidad de tener conexión a Internet.

Para obtener la Licencia de Conducir digital y descargarla en PDF, los automovilistas y motociclistas deben ingresar a la aplicación App CDMX, disponible para dispositivos Android y iOS, y acceder al apartado de Cartera Digital. Desde ahí pueden agregar su credencial, consultar la licencia y guardar una copia en PDF sin costo. La versión digital tiene la misma validez que el documento físico ante las autoridades de tránsito.

Conducir sin licencia vigente en CDMX amerita multa de hasta 20 UMAs y remisión al depósito vehicular, según los Arts. 44 y 67. Shutterstock

Paso a paso para descargar en PDF la Licencia de Conducir

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) permite llevar la licencia de conducir en el celular mediante la App CDMX. Para realizar el trámite, es necesario descargar e instalar la aplicación y contar con los datos de identificación correspondientes. Los conductores deben seguir estos pasos:

1. Ingresa a la aplicación App CDMX desde tu teléfono celular.

2. Accede al módulo Cartera Digital y selecciona la opción Agregar credencial.

3. Elige el documento que deseas incorporar a la cartera digital.

4. Para la Tarjeta de Circulación, ingresa el número de placa y el RFC o CURP registrados en el plástico vigente.

5. Una vez generada la credencial digital, selecciónala para consultar su versión completa.

6. Presiona el botón o ícono de compartir, guardar o descargar y elige la opción de exportar el documento en PDF, si está disponible.

El archivo quedará almacenado en el teléfono y podrá consultarse, imprimirse o mostrarse a las autoridades sin necesidad de ingresar nuevamente a la aplicación o contar con conexión a Internet.

Es importante considerar que, para incorporar la Tarjeta de Circulación, la SEMOVI solicita contar previamente con el plástico vigente. La aplicación también permite llevar la licencia en formato digital, de acuerdo con el tipo de vehículo y los datos registrados.

Lleva tu licenica y tarjeta de circulacaón en tu celular desde la APP CDMX. SEMOVI CDMX

Multa por no llevar la Licencia de Conducir en CDMX

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los conductores de vehículos motorizados particulares deben portar una licencia vigente, ya sea en formato físico o digital, que corresponda al tipo de vehículo que manejan.

Esta obligación también contempla disposiciones específicas para quienes conducen motocicletas y vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE).

El artículo 44 establece que incumplir con esta obligación puede generar una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. El monto depende de la sanción aplicable y se suma a las demás disposiciones que correspondan conforme a la ley y su reglamento. Entre los requisitos establecidos por el artículo 44 se encuentran:

Automovilistas mayores de edad: deben portar licencia vigente en formato físico o digital, correspondiente al vehículo.

Conductores menores de edad: necesitan un permiso para conducir automóviles. No pueden conducir motocicletas ni VEMEPE .

Motociclistas: deben contar con licencia tipo A1, A2 o una licencia A permanente expedida entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2007.

Licencia permanente tipo A: la expedida a partir del 16 de noviembre de 2024 no autoriza conducir motocicletas ni VEMEPE

Por lo tanto, llevar la licencia en el celular es una alternativa válida para cumplir con la obligación de acreditar el permiso para conducir, siempre que el documento digital esté vigente y corresponda al vehículo.

Los automovilistas y motociclistas deben verificar que cuentan con el tipo de licencia de conducir requerido para evitar sanciones durante una revisión de tránsito.