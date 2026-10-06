Ciudad de México exige el alta de Vehículo personal eléctrico tipo A, B y VEP.

La Secretaría de Movilidad CDMX y el Gobierno de Clara Brugada anunciaron de nuevo las características que deben tener los vehículos motorizados eléctricos para obtener sus permisos de rodaje sin pagar el Alta.

La SEMOVI indicó que es obligatorio tener Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal de la Ciudad de México. Vehículos Vehículo Motorizado Eléctrico Personal tipo A y B “deben contar con placas de matrícula, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME, calcomanía vertical) Registro de Vehículo Eléctrico Personal (VEP);Obtendrás Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME, calcomanías vertical y horizontal), solo en el caso de los Vehículo Eléctrico Personal, la placa no es necesaria pero si el DME”, indica la autoridad capitalina.

Alta de vehículo personal eléctrico tipo VEP. $ 0.00 MXN

Alta de vehículo personal eléctrico tipo A $ 355.00 MXN

Alta de vehículo personal eléctrico tipo B $ 355.00 MXN

Cómo regular tu VEP para circular por la ciudad de México. Gobierno CDMX

Cómo y dónde tramitar las placas y tarjeta de circulación de los VEMEP

El trámite para obtener las placas y tarjeta de circulación de los Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEP) y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME) para los VEP se realiza en línea, a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la SEMOVI. La autoridad señala que el proceso es 100% digital, incluye validación por operador, expediente digital y entrega a domicilio de las placas y documentos.

Paso a paso:

Ingresa al sitio oficial de la SEMOVI: app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi/. Selecciona “Registro de Vehículos de Movilidad Eléctrica Personal de la Ciudad de México”. Lee y acepta el aviso de privacidad. Selecciona “Iniciar el trámite digital”. Da clic en “Iniciar nuevo trámite digital”. Ingresa con tu Llave CDMX. Selecciona el trámite correspondiente al vehículo eléctrico. Carga los documentos requeridos: identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio en CDMX y comprobante de propiedad del vehículo. Espera la validación por parte de un operador. Una vez aprobado el trámite, las placas y documentos se entregarán a domicilio, de acuerdo con el proceso establecido por la SEMOVI.

Características de los VEP: estos vehículos eléctricos podrán circular por ciclovías

Si tu VEP cumple con las siguientes características podrás obtener el Distintivo de Movilidad Eléctrica que te permitirá usar las ciclovías con equipo de protección.

No mayor a 35 Kilogramos

No supera las 25 kilómetros por hora

Tiene un motor de hasta 250 watts

No requiere placas ni placas ni pago por regulación

Dónde iniciar el trámite de registro

La SEMOVI exige el alta para los VEP y los VEMEPE. SEMOVI CDMX

Documentos para trámitar el permiso de circulación

Para hacer el registro y trámite de placas de los vehículos motorizados eléctricos y los VEP, deben ingresar al sitio web oficial de la SEMOVI con tu Llave CDMX en Trámites Vehiculares de la Ciudad de México con los siguientes requisitos a mano.

Identificación oficial - original y vigente con foto:

Nacionales: INE, pasaporte o cartilla militar.

Extranjeros: Tarjeta de residencia temporal o permanente.

Comprobante de domicilio (CDMX):

INE: Válido si incluye domicilio completo en CDMX.

Otros (máx. 90 días): Luz, agua, predial, teléfono fijo o estado de cuenta bancario.

Comprobante de propiedad:

Contado: Factura de primera venta.

A plazos: Factura de primera venta y carta factura vigente.

Con nota/ticket o sin documentos: Factura/ticket más manifiesto bajo protesta de decir verdad (VEMEPE o VEP, según corresponda).

Tanto la solicitud de las citas como el seguimiento al proceso son realizadas por medio del sitio web oficial de la SEMOVI en su Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México.