La Secretaría de Agricultura recomienda incorporar papaya al desayuno por sus propiedades nutricionales y su aporte a la digestión.

Pasar muchas horas sentado por motivos laborales y tener poca actividad física puede afectar los hábitos de salud. Ante este panorama, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural recomienda incorporar la papaya a la alimentación, especialmente durante el desayuno, por sus propiedades nutricionales y beneficios digestivos.

De acuerdo con Secretaría de Agricultura del Gobierno de México, esta fruta tropical contiene agua, hidratos de carbono y papaína, una enzima que ayuda a digerir las proteínas. También destaca por su aporte de vitaminas A y C, además de minerales y fibra.

En su publicación sobre los beneficios de este alimento, Agricultura señala que “la papaya es ampliamente reconocida por sus cualidades médico-intestinales” y por su contribución nutricional al organismo.

La papaya contiene papaína, una enzima que ayuda a digerir las proteínas, además de vitaminas A y C y fibra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué comer papaya en el desayuno?

La papaya es una fruta blanda y jugosa que, cuando madura, adquiere un color anaranjado y contiene numerosas semillas negras. Su composición la convierte en una alternativa para complementar la primera comida del día.

Entre sus principales aportes nutricionales destacan:

Papaína : enzima que ayuda a descomponer las proteínas durante la digestión.

Vitamina A : contribuye al mantenimiento de la visión y al funcionamiento del sistema inmunitario.

Vitamina C : participa en la formación de colágeno y favorece el funcionamiento de las defensas.

Fibra : contribuye al tránsito intestinal.

Agua: ayuda a mantener la hidratación del organismo.

La dependencia recomienda consumirla fresca por las mañanas o combinarla con otras frutas, yogur o cereal.

¿Cómo preparar un licuado de papaya con avena?

Otra alternativa para incorporar esta fruta al desayuno es preparar un licuado sencillo. Para ello necesitas:

1 taza de papaya sin cáscara y cortada en cubos.

2 cucharadas de avena.

1 vaso de agua.

Preparación: coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta conseguir una consistencia homogénea. Puedes agregar hielo para tomarlo frío y, si lo necesitas, un poco de miel para endulzar.

México ocupa el cuarto lugar mundial en producción de papaya, un fruto tropical que también destaca por su importancia comercial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

México destaca entre los productores de papaya

Además de sus propiedades nutricionales, la papaya tiene importancia para el campo mexicano. La Secretaría de Agricultura informó en diciembre de 2022 que México ocupa el cuarto lugar mundial en producción de esta fruta.

En una publicación anterior, la dependencia también destacó que Oaxaca era la principal entidad productora, con más de 274 mil toneladas, y que Estados Unidos y Canadá figuraban entre sus principales mercados de exportación. Por ello, consumir papaya también representa una forma de apoyar a los productores nacionales.