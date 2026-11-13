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En el Buen Fin, que corre a partir de hoy y hasta el 17 de noviembre, el descuento atrae al cliente, pero la forma de pago suele decidir si la compra se concreta. Para la mayoría de los comercios en línea, los meses sin intereses ya no son un extra: son parte de la oferta básica de la temporada.

De acuerdo con el Panorama de los pagos digitales en las PyMEs, estudio elaborado por PayPal, 72% de los vendedores en línea encuestados ofrece meses sin intereses (MSI), frente a 39% que ofrece meses con intereses. El estudio se levantó en junio de 2025 mediante una encuesta en línea a 300 vendedores, desde negocios con ventas menores a 500 mil pesos anuales hasta empresas que facturan hasta 200 millones.

El Buen Fin pesa en la decisión. Para 38% de los encuestados es el momento del año con mayores ventas, empatado con el periodo decembrino. Y 74% identifica la tarjeta de crédito, la base de los meses sin intereses, como el método de pago más usado durante el Buen Fin.

“En temporadas de alta demanda como El Buen Fin, la flexibilidad se ha consolidado como el verdadero motor que impulsa la conversión en el comercio digital”, dijo Xavier Marti, director de PyMEs, ventas y gestión de cuentas para México y Latinoamérica de PayPal.

Seis meses, el plazo que más se vende

Entre los comercios que ofrecen MSI, el plazo de 6 meses es el más común: lo maneja 58%, y 44% dice que es el que más eligen sus clientes. Le siguen el de 3 meses, que ofrece 44% de los vendedores, y el de 12 meses, con 38%.

La adopción crece con el tamaño del negocio. Ofrecen MSI 81% de las empresas pequeñas (ventas de 2 a 20 millones de pesos anuales) y 75% de las medianas. Entre los vendedores ocasionales, con ventas menores a 500 mil pesos al año, la cifra baja a 57%; el estudio lo atribuye a que priorizan la liquidez inmediata.

Los plazos tienen más peso en las categorías de mayor valor, justo las que más se mueven en el Buen Fin. Entre los vendedores de tecnología, celulares, equipos de cómputo y tablets destacan en esa temporada; entre los de hogar, los electrodomésticos.

Qué ganan los negocios

Los vendedores asocian los MSI con un ticket más alto. Entre quienes los ofrecen, 56% dice que los clientes tienden a gastar más; entre las empresas pequeñas la cifra sube a 63%. Además, 53% los ve como una ventaja frente a la competencia (61% entre las medianas), 51% considera que transmiten confianza y flexibilidad, y 41% que reducen el abandono de carrito en productos de alto costo.

Para el comercio, uno de los puntos clave es el flujo de efectivo. Según PayPal, al procesar una venta a meses sin intereses en su plataforma, el negocio recibe el importe completo en una sola exhibición, mientras el comprador paga en mensualidades. Con PayPal, los comercios pueden ofrecer MSI a 3, 4, 6, 9, 12 y 18 meses, y a 24 meses con tarjetas Banamex; la disponibilidad varía según el banco emisor y el monto mínimo de compra.

Foto: PayPal Foto: PayPal

“Cuando una empresa le permite a su cliente elegir cómo y cuándo pagar, no solo eleva el valor de la transacción, sino que construye una relación de confianza duradera, garantizando además la tranquilidad de recibir el importe completo de la venta en una sola exhibición desde el primer instante”, señaló Marti.

Al momento de pagar, el proceso es sencillo y rápido para el comprador: paga con su cuenta de PayPal sin compartir sus datos financieros con la tienda. Del lado del negocio, la operación queda respaldada por las herramientas de prevención de fraude de PayPal y por su programa de Protección al Vendedor para transacciones elegibles.

Pagos diferidos, una opción distinta

Los pagos diferidos de PayPal funcionan de otra manera. No los configura el comercio: es el comprador quien, con una tarjeta de crédito elegible, decide dividir su compra en plazos de 3 a 18 meses al pagar con PayPal, incluso cuando el comercio no ofrece meses sin intereses para esa transacción.

La función está integrada en el checkout de PayPal, así que no requiere acciones adicionales de los negocios que ya aceptan PayPal. Para el comercio, es una vía más para que una compra de mayor valor se concrete.

Lo que frena a los demás

Entre los vendedores que todavía no ofrecen pagos a meses, 41% dice que sus clientes no lo usan o no lo piden. Pero una parte importante tiene un problema de información: 28% desconoce los beneficios para su negocio y 24% no sabe cómo funcionan. Otros señalan los costos adicionales (26%) y el impacto en el flujo de efectivo (19%, que sube a 28% entre las microempresas).

El interés va en aumento. Entre las tácticas para impulsar sus ventas en línea, 35% de los vendedores planea incluir la opción de comprar a MSI; entre las empresas pequeñas, 41%.