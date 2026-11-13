Encontrar un producto y decidir comprarlo no necesariamente significa que la operación esté terminada. Antes de confirmar un pago por internet, el consumidor todavía atraviesa una instancia sensible en la que necesita conocer cuánto pagará, ingresar información y elegir entre los métodos disponibles.

La publicación Payment UX: Research-Backed Standards for Ecommerce Checkouts, de Baymard Institute, publicada en 2026, identifica el pago como el momento de mayor ansiedad dentro del proceso de compra online. La investigación señala que en esa etapa aparecen dudas relacionadas con el monto final, el funcionamiento de la tarjeta, la seguridad de los datos o la posibilidad de devolver el producto.

Para los comercios, responder a esas expectativas implica decidir qué experiencia ofrecer en el momento de cobrar. PayPal cuenta con herramientas como Express Checkout, integración de pagos con tarjetas de crédito y débito, Meses Sin Intereses y Pagos Diferidos, soluciones que la compañía presentó dentro de su propuesta para responder a diferentes necesidades de los negocios y sus compradores.

La variedad de opciones disponibles ya forma parte del comercio digital mexicano. Según Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, estudio compartido por PayPal para esta campaña, 81% de los vendedores encuestados acepta carteras digitales, 71% tarjetas de débito y 63% tarjetas de crédito. Además, 46% planea ofrecer más opciones de pago para impulsar sus ventas online.

Foto: PayPal. PayPal

Qué mira un consumidor justo antes de pagar

Uno de los primeros puntos es saber exactamente cuánto costará la compra. La publicación de Baymard Institute de 2026 sobre experiencia de pago recomienda que el monto total, incluidos envío, impuestos y cargos, sea visible antes de que el usuario tenga que proporcionar sus datos de pago. También señala la importancia de mantener accesible el resumen del pedido para que pueda verificar qué está por comprar.

La claridad del proceso es otro factor. La investigación de usabilidad de carrito y pago de Baymard, actualizada en 2026, encontró que 65% de los 344 sitios de comercio electrónico de Estados Unidos y Europa evaluados presentó un desempeño calificado como “mediocre” o peor en experiencia de carrito y proceso de pago.

A esto se suma la confianza. El estudio PayPal México Digital Commerce Pulse 2025 indica que 97% de los vendedores encuestados considera importante la seguridad en las transacciones online. Entre las características que buscan específicamente en una plataforma de pagos, 63% menciona la detección oportuna de posibles fraudes y 53% mecanismos para confirmar la identidad de quien paga.

Las opciones para pagar también forman parte de la experiencia

Encontrar un método adecuado puede ser otro elemento relevante. Entre los vendedores que aceptan carteras digitales consultados en Mexico Digital Commerce Pulse: Vendedores en Línea, el 57% considera que estas permiten pagar en segundos, 53% valora que eliminen la necesidad de usar efectivo o tarjetas físicas y 42% destaca la posibilidad de asociar diversas formas de pago.

Dentro de este escenario, PayPal Express Checkout permite pagar utilizando información almacenada en la cuenta de PayPal sin llenar formularios extensos. Según explica la empresa, también que puede utilizarse desde celular, tableta o computadora.

Para un comercio, entonces, el último paso de una compra no consiste solamente en recibir el dinero. También supone mostrar con claridad qué se está cobrando, generar confianza en la operación y definir qué posibilidades encontrará el consumidor para completar el pago.

Una persona puede haber elegido el producto y estar dispuesta a comprarlo, pero todavía necesita atravesar esa última instancia. Precio final claro, proceso comprensible, confianza y alternativas para pagar forman parte de una experiencia que continúa hasta el momento en que la compra queda confirmada.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.