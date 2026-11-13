Luego de que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dice que la paralización total de los vuelos comerciales en el país es una “crisis”, en México diversas aerolíneas han cancelado sus vuelos tanto de ida como de vuelta mientras evalúan la situación.

Aeroméxico informó que por disposición “de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, todas las operaciones aéreas desde y hacia dicho país se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso, lo que genera afectaciones en diversos vuelos”.

La empresa puso a disposición de sus clientes diversos mecanismos para consultar el estatus de los vuelos y la política de protección para clientes afectados.

Conoce la política de protección que hemos liberado para clientes afectados, la cual puede ser consultada aquí: https://t.co/ejL4w7iA9L. — Aeroméxico (@Aeromexico) November 13, 2026

Las aerolíneas mexicanas evalúan las repercusiones operativas de la suspensión de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, una medida que afectó la programación aérea y ha resultado en miles de vuelos retrasados o cancelados en ese país.

La restricción fue emitida este viernes 13 de noviembre por la autoridad aeronáutica estadounidense, que ordenó detener los vuelos de salida de los aeropuertos del país debido a problemas de comunicación en los centros de control de tráfico aéreo.

La decisión se tomó por razones de seguridad. Los aviones que ya se encontraban en el aire pudieron continuar sus operaciones y aterrizar, mientras que las nuevas salidas quedaron sujetas a las restricciones de las autoridades.

Volaris advierte sobre demoras y cancelaciones

Volaris informó que algunos de sus vuelos podrían experimentar demoras o cancelaciones debido a las restricciones operativas instruidas por las autoridades de aviación estadounidenses.

La aerolínea aseguró que está dando seguimiento a la situación y trabaja en coordinación con las autoridades aeroportuarias para atender las posibles afectaciones.

“En Volaris, la seguridad de nuestros Clientes y Embajadores es nuestra prioridad” , señaló la compañía, que también pidió a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Estados Unidos consultar el estatus de sus operaciones en la aplicación móvil antes de trasladarse al aeropuerto.

La aerolínea agradeció la comprensión de sus usuarios y calificó la contingencia como una situación ajena a su operación.

AICM advierte afectaciones en vuelos hacia Estados Unidos

Las repercusiones también alcanzaron a los pasajeros que viajan desde México. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que los vuelos programados desde y hacia destinos estadounidenses presentaban afectaciones derivadas de las restricciones aéreas.

Ante este escenario, la terminal capitalina recomendó a los pasajeros mantener comunicación con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus vuelos y conocer posibles modificaciones en sus itinerarios.

La administración aeroportuaria señaló que permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas.

FAA investiga falla de comunicaciones

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que la interrupción afectó las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo y que personal técnico de la FAA trabajaba para identificar el origen del problema.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que las primeras investigaciones no apuntaban a un ataque deliberado o cibernético, sino a una interrupción en las telecomunicaciones.

La contingencia reavivó las preocupaciones sobre la infraestructura tecnológica del sistema de navegación aérea estadounidense y los retos para mantener la continuidad de las operaciones en uno de los mercados de aviación más importantes del mundo.