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Los conductores de ciertos vehículos eléctricos deben implementar una ruta obligatoria para poder circular regularmente por las calles de la Ciudad de México. El precio incluye Vehículos Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

El Gobierno de la Ciudad de México informó que quienes posean este tipo de unidad deben realizar el registro correspondiente ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) y obtener la documentación que certifique que el vehículo cumple con la legislación vigente.

La autoridad capitalina hizo un llamado a los usuarios para que detengan el trámite. “ Si tienes un #VEMEPE o #VEP, ponlo en orden y evita multas en la circular ”, informó el Gobierno de la CDMX.

El uso indebido de monopatines eléctricos puede llevar a la suspensión de la licencia de conducir en California. Foto: Archivo.

¿Qué deben hacer los conductores de vehículos eléctricos?

El proceso garantiza que las unidades identificadas estén oficialmente identificadas y que sus propietarios puedan circular con la documentación correspondiente. Al comprender la información difundida por las autoridades, el método permite obtener:

Matrícula del vehículo.

Tarjeta de Circulación .

Insignia de movimiento eléctrico .

Registro oficial de la unidad ante Semovi.

La Secretaría también mantiene un Registro oficial de Vehículos Eléctricos Personales , aunque la información publicada especifica que este registro está dirigido a fabricantes y distribuidores que realizan actividades en la Ciudad de México.

Para registrar una unidad, solicite información como la ficha técnica , el número de identificación del vehículo (NIV) o el número de serie y una fotografía del vehículo que se encuentra detrás.

Trásito en la CDMX Gobierno CDMX

¿Dónde tiene lugar la transmisión?

Los interesados ​​deben acceder a la plataforma oficial de Semovi y completar el procedimiento correspondiente. El anexo indica que, en el registro, se requiere información de identificación y contacto.

La recomendación de las autoridades es regularizar el vehículo antes de la circulación , de modo que tener el número de registro, el número de matrícula y la insignia permita acreditar que la unidad está registrada y cumple con las disposiciones de movimiento eléctrico en la CDMX.