En esta noticia Burger King Argentina el segundo mercado de Alsea

Alsea, la operadora mexicana de restaurantes y cafeterías Starbucks, acordó la venta de sus restaurantes Burger King en Argentina, como parte de su estrategia para desinvertir en activos no estratégicos, optimizar su portafolio y eficientar sus operaciones.

La compañía informó, a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que celebró un acuerdo vinculante para la venta de su operación de Burger King en el mercado argentino, sin revelar el monto.

“Alsea (…) ha celebrado un acuerdo vinculante para la venta de los restaurantes de Burger King en Argentina”, señaló la empresa en el documento.

La transacción está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes, así como al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Tampoco se dio a conocer la fecha del cierre de la operación.

Burger King Argentina el segundo mercado de Alsea

De acuerdo con su último reporte trimestral, Alsea opera 107 restaurantes Burger King en Argentina, mercado que representa su segunda mayor operación de la marca en Latinoamérica. México concentra la mayor presencia, con 168 unidades, mientras que Chile contabiliza 93 establecimientos.

Durante una conferencia con analistas, Christian Gurría, director general de Alsea, había adelantado que la compañía esperaba tener noticias sobre la desinversión de Burger King antes de finalizar 2026, aunque entonces no ofreció detalles sobre el alcance de la operación ni sobre un posible comprador.

La venta de los restaurantes en Argentina se suma a otros movimientos de Alsea para reorganizar su portafolio internacional. En mayo de 2026, la compañía concretó la venta de Archie’s en Colombia. Previamente, durante 2025, ejecutó desinversiones relacionadas con TGI Fridays en España y con Chili’s y TGI Fridays en Chile.