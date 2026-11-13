Es fundamental responder los avisos a tiempo para evitar que se aplique esta medida.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York detalla a través de su sitio web oficial cuáles son las deudas que pueden llevar a que se recomiende la inhabilitación de la licencia de conducir como medida de castigo.

Mantener al día las obligaciones fiscales es fundamental para no acumular deudas que lleguen al tope permitido y que luego puedan derivar en este tipo de medida.

“Si no resuelve su deuda fiscal, recomendaremos la suspensión de su carné de conducir del Estado de Nueva York y podríamos emprender otras acciones de cobro contra usted”, indican las autoridades.

Pedirán inhabilitar la licencia de conducir de quienes tengan deudas de más de este monto

Las autoridades especifican que cuando una persona tenga más de 10,000 dólares de deuda fiscal atrasada, el Departamento de Hacienda está autorizado legalmente para recomendar la suspensión del permiso de conducir en Nueva York.

Es importante destacar que, antes de que se tome esta decisión, se enviará un Aviso de Suspensión Propuesta de Conducir otorgando al moroso 60 días para resolver la deuda fiscal.

Cuando se tenga una deuda de más de 10,000 dólares, recomendarán la suspensión de la licencia de conducir. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo es el proceso de inhabilitación de la licencia

Cuando no se responde el aviso en tiempo y forma, las autoridades contactarán al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York para recomendar la suspensión de la licencia de conducir.

“El DMV te enviará una Orden de Suspensión o Revocación 15 días antes de la fecha en que se suspenda tu licencia”, se indica.

Ahora el contribuyente tiene tiempo hasta la fecha límite que figura en el aviso para saldar la deuda o se suspenderá el carné de conducir.

Qué opciones hay para resolver este problema

Quienes hayan recibido un aviso por deuda a resolver pueden pagar de forma completa para evitar la medida o, en caso de que ya haya sido impuesta, que se levante.

Fijar un acuerdo de pago a plazos es otra alternativa. En estos casos, si se determina que se cumplen los términos del acuerdo, no se pedirá que se suspenda la licencia.

Además, existen excepciones a esta medida, que pueden consultarse en esta lista.