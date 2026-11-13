La identificación cumple con los estándares federales de seguridad y permite abordar vuelos nacionales.

Para solicitar una REAL ID por primera vez en Estados Unidos, los residentes deben acreditar tres datos fundamentales. Para demostrarlos, pueden presentar un certificado de nacimiento, la tarjeta del Seguro Social y una factura de servicios públicos, entre otros comprobantes.

El trámite se realiza ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y los requisitos específicos depende de cada estado.

Cuáles son los tres documentos obligatorios para obtener una REAL ID

Según la guía oficial de USA.gov, las autoridades estatales suelen solicitar tres tipos de comprobantes:

Identidad: certificado de nacimiento estadounidense, pasaporte o Green Card.

Número de Seguro Social : tarjeta del Social Security, formulario W-2 o recibo de pago del trabajo.

Residencia estatal: factura de servicios públicos, contrato de alquiler, estado de cuenta bancario o documento hipotecario.

El Gobierno federal aclara: “Tu estado decide el proceso y los documentos necesarios para obtener una REAL ID”. Además, algunas jurisdicciones pueden solicitar dos comprobantes de domicilio y documentación adicional para verificar el estatus legal del solicitante.

La presentación de los documentos no garantiza la aprobación automática: las autoridades estatales deben verificar la información antes de emitir la identificación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo saber si tu licencia ya es una REAL ID

Las licencias y tarjetas de identificación que cumplen con los requisitos federales suelen tener una estrella en la esquina superior derecha. Si tu documento ya tiene ese símbolo, no necesitas realizar otro trámite para cumplir con la normativa .

¿Se puede viajar en avión sin una REAL ID?

Sí. Desde mayo de 2025, los pasajeros mayores de 18 años necesitan una REAL ID u otra identificación aceptada por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) para abordar vuelos comerciales nacionales. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Green Card.

Pasaporte extranjero.

Tarjetas Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

Tarjeta de autorización de empleo (Formulario I-766).

Quienes no tengan una identificación aceptada pueden recurrir a TSA ConfirmID, un procedimiento de verificación de identidad que tiene un costo de US$45. La verificación es válida durante 10 días desde la fecha de salida, pero no garantiza que el pasajero pueda superar el control de seguridad.