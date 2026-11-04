La CFE señala la importancia de mantener actualizada la información del contrato para que la persona responsable del suministro coincida con quien efectivamente ocupa o administra el inmueble.

Cambiar el nombre de titular en el recibo de luz es un trámite fácil y de pocos pasos en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Las autoridades destacan su importancia, ya que el registro del servicio eléctrico permite evitar inconvenientes administrativos y legales.

Quien aparece como titular del contrato es el responsable de cubrir los pagos y también tiene la facultad de realizar distintas gestiones ante la compañía. Entre ellas, presentar reclamos por interrupciones o fallas, solicitar modificaciones de tarifa, tramitar la baja del servicio y resolver otros problemas relacionados con el suministro.

Actualizar la titularidad ayuda a evitar confusiones y posibles conflictos relacionados con el consumo eléctrico.

¿Cuándo se cambia la titularidad del servicio de luz?

Una de las circunstancias más habituales para solicitar el cambio de titularidad es la adquisición o el alquiler de una vivienda. Cuando el servicio de luz continúa a nombre del antiguo propietario o inquilino, pueden presentarse dificultades al momento de realizar trámites ante la CFE o utilizar el recibo como comprobante de domicilio ante otras instituciones.

El fallecimiento de la persona que figura en el contrato también requiere de la actualización de los datos. En estos casos, los familiares o herederos deberán gestionar el trámite y presentar los documentos correspondientes para demostrar el vínculo con el titular anterior o acreditar sus derechos sobre la propiedad.

Asimismo, situaciones como un divorcio, una separación o la mudanza de quien tiene registrado el suministro pueden justificar esta modificación . Conservar datos desactualizados podría generar responsabilidades de pago o administrativas para alguien que ya no utiliza el servicio.

Cómo cambiar el titular del recibo de luz de la CFE

El trámite para modificar el nombre del titular del contrato ante la CFE es gratuito y debe realizarse de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes. Para iniciar la gestión, es indispensable que el suministro no registre facturas pendientes de pago.

Entre los requisitos y documentos que se deben presentar se encuentran:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio actualizado.

Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Fotografía reciente de la lectura del medidor.

Si la solicitud se realiza debido al fallecimiento del titular, también será necesario presentar documentación que permita acreditar el parentesco con la persona fallecida o la relación legal con el inmueble.