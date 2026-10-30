Cambiar de nombre no quita el derecho al pasaporte mexicano; basta con presentar el acta y los documentos que acrediten la nueva identidad.

Cambiar legalmente de nombre en México implica actualizar la documentación que acredita la identidad de una persona, especialmente cuando necesita tramitar o renovar su pasaporte mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) contempla una medida específica para estos casos: el registro de un impedimento administrativo sobre el nombre anterior del solicitante.

Esta disposición está establecida en el artículo 46 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, que busca proteger la identidad jurídica de quienes realizaron una modificación mediante un procedimiento judicial o administrativo.

¿Qué establece el artículo 46 del Reglamento de Pasaportes?

El artículo 46 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje contempla distintos supuestos en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores puede establecer impedimentos administrativos para expedir pasaportes.

Uno de sus párrafos establece expresamente que, cuando se modifica el nombre de una persona como resultado de un procedimiento judicial o administrativo, la SRE decretará un impedimento administrativo sobre el nombre anterior del solicitante.

La disposición fue incorporada mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 17 de agosto de 2016. De acuerdo con la Secretaría, la medida busca fortalecer la seguridad en la emisión de pasaportes y proteger la identidad jurídica de las personas.

Al cambiar de nombre en México, la SRE debe registrar un impedimento administrativo sobre la identidad anterior para evitar irregularidades. Gobierno de México

¿Qué significa que exista un impedimento sobre el nombre anterior?

Esto significa que el nombre que una persona utilizaba antes de realizar el cambio legal queda sujeto a una restricción administrativa para la expedición de pasaportes.

Por ejemplo, si alguien se llamaba María López García y, mediante un procedimiento legal, modificó su identidad a María Fernanda López García, la SRE debe registrar el impedimento sobre el nombre anterior.

El objetivo es evitar que se expidan pasaportes utilizando indistintamente dos nombres como si ambos correspondieran a la identidad jurídica vigente de la misma persona.

La SRE no puede impedir la renovación del pasaporte mexicano ante el cambio de nombre

El artículo 46 establece un impedimento sobre la identidad anterior, pero no elimina el derecho de la persona a solicitar un nuevo documento con sus datos actualizados.

Sin embargo, pueden surgir inconvenientes cuando los documentos presentados no coinciden o no permiten acreditar correctamente la nueva identidad.

En estos casos, la SRE puede solicitar documentación adicional para verificar los datos del solicitante, tal como el acta de nacimiento con el nuevo nombre, identificación oficial que coincida con los nuevos datos o copia certificada de la resolución judicial o administrativa que justifique la modificación, cuando corresponda.