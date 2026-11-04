El artículo 150 de la Ley del Impuesto Sobre Renta (ISR) establece condiciones específicas para declarar los ingresos por herencia.

De acuerdo a la legislación vigente en México, las herencias y otros ingresos que superen los $500,000 en un año deben ser declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El artículo 150 de la Ley del Impuesto Sobre Renta (ISR) establece condiciones específicas para declarar los ingresos por herencia .

Las herencias y legados están contemplados como ingresos exentos en el artículo 93, fracción XXII, de la LISR.

Esto significa que no están sujetos al pago de este impuesto, pero la exención no elimina todas las obligaciones de declaración.

¿Qué establece la Ley del ISR sobre las herencias?

El artículo 150 señala que las personas físicas cuyos ingresos totales, incluidos las herencias y aquellos por los que se pagó un impuesto definitivo superen los $500,000 durante el ejercicio fiscal deberán declarar la totalidad de sus ingresos .

De acuerdo a la normativa, quienes obtengan ingresos totales superiores a $500,000 pesos en un año calendario deben declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquellos por los que no se paga impuesto.

Según lo previsto en el artículo 150 de la LIRS, quienes reciban herencias y superen $500,000 en ingresos deben declararlas. Magnific

¿Cuándo deben declararse las herencias ante el SAT?

La obligación depende del total de ingresos obtenidos durante el año, incluido el monto de la herencia obtenida.

Si se supera el umbral establecido, deben incluirse también los ingresos exentos contemplados en la ley.

En estos casos, la declaración anual debe presentarse durante abril del año siguiente e incluir:

Ingresos por herencias o legados , aunque estén exentos de ISR.

Ingresos gravados , sujetos al impuesto correspondiente.

Ingresos exentos y aquellos por los que se pagó impuesto definitivo, cuando corresponda declararlos conforme al artículo 150.

Para cumplir con esta disposición, las personas físicas deben presentar su declaración anual durante abril del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente. El artículo 150 de la Ley del ISR establece que, cuando los ingresos totales superan los $500,000 pesos, deben incluirse también aquellos que no están sujetos al pago del impuesto, como las herencias y los legados.