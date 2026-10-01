La CFE sugiere realizar cualquier trámite únicamente por sus canales oficiales.

Cambiar el titular del recibo de luz no es solo un trámite administrativo, sino que ayuda a evitar problemas legales, cargos indebidos o limitaciones al gestionar el servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda en qué casos es necesario efectuar el cambio y cuándo es conveniente hacerlo para evitar problemas.

Cuándo conviene cambiar la titularidad del recibo de luz de la CFE

Según la CFE,el cambio permite que la persona responsable del inmueble sea también quien figure ante la empresa mediante la titulaidad del servicio. Esto puede facilitar cualquier gestión relacionada con el suministro eléctrico.

Es por eso que la Comisión Federal de Electricidad recomienda realizarlo cada vez que sea necesario. Lo cierto es que el trámite es gratuito y se recomienda ante casos como la compra o venta de una vivienda, renta de casa o departamento, fallecimiento del titular anterior, separación o divorcio, cambio de responsible del pago.

Cuáles son los documentos y cómo cambiar la titularidad en el recibo de luz de la CFE

Antes de iniciar, los documentos que se necesitarán son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Comprobante de domicilio de máximo tres meses de antigüedad.

Número de servicio de la CFE.

Contrato de arrendamiento o escritura de propiedad.

Por lo que conviene reunirlos con previsión. También, se debe tener en cuenta que el trámite puede hacerse en línea o en oficinas.

Trámite en línea

Para hacer el cambio de titularidad en línea, el proceso es el siguiente:

Ingresar al portal oficial de la CFE. Seleccionar el trámite de cambio de titularidad. Capturar los datos del nuevo responsible. Subir los documentos en formato digital. Enviar la solicitud y esperar la confirmación.

El tiempo de respuesta suele ser de 3 a 5 días hábiles, según la demanda.

La CFE recomienda tener la titularidad de la factura de luz a nombre de quien corresponda. EFE

Trámite presencial

Quienes prefieren atención directa pueden acudir a un centro de atención de la CFE. Deben llevar documentos originales y copias, solicitar el formato de cambio de titular, entregar la documentación y guardar el folio. Ir temprano puede reducir la espera.

Qué pasa si no se hace el cambio de titularidad en la factura de la CFE

No actualizar el titular puede traer consecuencias como recibos a nombre de otra persona, problemas para reportar fallas, dificultades para contratar o modificar servicios y posibles conflictos por adeudos previos.

En algunos casos, incluso puede complicar procesos legales vinculados con la propiedad.

Para evitar contratiempos, se recomienda verificar que no haya adeudos pendientes y liquidarlos antes de empezar, conservar el folio y revisar el siguiente recibo para confirmar que el cambio se aplicó.

La CFE sugiere realizar este y cualquier otro trámite únicamente por sus canales oficiales, en especial su portal institucional, donde se publican los requisitos actualizados.