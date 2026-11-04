El proyecto Keep It Wool redujo el deshielo en más del 50% usando lana biodegradable en reemplazo de coberturas sintéticas contaminantes.

Cuatro estudiantes de la Universidad de Lausana (UNIL) probaron una alternativa natural para frenar el deshielo de un glaciar en los Alpes suizos: cubrir parte de su superficie con lana de oveja. El experimento, desarrollado durante el verano de 2026, protegió 200 m² de hielo y nieve mediante dos mantas de distinto grosor.

La iniciativa busca comprobar si este material biodegradable puede reemplazar las coberturas sintéticas utilizadas para conservar sectores de los glaciares. Los primeros resultados fueron prometedores con una reducción del deshielo en más del 50%, aunque los responsables todavía deben analizar las mediciones para confirmar su eficacia.

El glaciar que sirvió para demostrar la técnica

El proyecto, denominado Keep It Wool, se desarrolló en el glaciar Tsanfleuron, ubicado en Glacier 3000, cerca de Les Diablerets, en el cantón de Vaud, Suiza.

La iniciativa fue impulsada por Summit Foundation en colaboración con el Centro Interdisciplinario de Investigación de Montaña (CIRM) de la Universidad de Lausana. Los estudiantes Maxime Galley, Elliot Gaffiot, Jose Bastidas y Léonard Duloube lideraron el trabajo de campo.

El 22 de junio de 2026 instalaron dos mantas de lana de oveja de 10 por 10 metros cada una. Ambas cubrieron una superficie total de 200 m² y fueron fabricadas por la empresa suiza Fisolan. Según la documentación oficial de Summit Foundation, el ensayo se extendió hasta septiembre.

Estudiantes de la UNIL cubrieron 200 m² del glaciar Tsanfleuron con mantas de lana de oveja para frenar el deshielo de forma natural. Reuters

¿Cómo consiguieron frenar el deshielo del glaciar?

Las mantas de lana funcionan como una barrera que ayuda a proteger la nieve y el hielo de la radiación solar. Sus propiedades aislantes permiten limitar el intercambio de calor y conservar durante más tiempo la superficie cubierta.

Para evaluar su funcionamiento, los estudiantes instalaron dos prototipos con diferentes densidades:

Una manta de 100 m² con una densidad de 400 gramos por metro cuadrado

Una segunda cobertura de 100 m² con una densidad de 750 gramos por metro cuadrado.

También colocaron una cobertura geotextil sintética de dimensiones equivalentes para comparar su rendimiento. Las mediciones se realizaron cada dos semanas mediante estacas instaladas en las áreas protegidas, que permitieron observar la evolución de la nieve y el hielo.

La información de Summit Foundation señala que las mantas fueron sujetadas con sacos de malta reciclados rellenos de gravilla.

¿Por qué sirve utilizar lana en lugar de coberturas sintéticas?

Los primeros resultados del proyecto fueron favorables. Según la fundación, las dos mantas de lana ofrecieron una protección comparable a la de las coberturas geotextiles convencionales después de un verano de pruebas, los cuales pueden reducir el deshielo entre un 50% y un 70%.

Ahora bien, la principal diferencia está en el impacto ambiental. Las mantas convencionales suelen fabricarse con poliéster o polipropileno. El desgaste provocado por el viento, la lluvia y la radiación solar puede desprender fibras sintéticas que contaminan la nieve, el hielo y las aguas de montaña.

La lana de oveja es un material natural, renovable y biodegradable. Además, el proyecto busca aprovechar un recurso local que tiene poca demanda comercial: Summit Foundation estima que entre el 40% y el 70% de la lana producida en Suiza se desperdicia o destruye.

¿Puede este experimento salvar los glaciares de los Alpes suizos?

La iniciativa representa una alternativa para proteger sectores específicos de los glaciares, pero no una solución al cambio climático.

Según Summit Foundation, las coberturas geotextiles protegen actualmente alrededor del 0,02% de la superficie de los glaciares suizos y permiten conservar unos 300,000 metros cúbicos de nieve al año . La cifra es reducida frente a los casi 1,000 millones de metros cúbicos de hielo que pierde Suiza anualmente.

Por eso, los responsables del proyecto remarcan que las mantas de lana pueden contribuir a preservar áreas puntuales, pero no detener el retroceso general de los glaciares. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo fundamental para limitar la pérdida de hielo.