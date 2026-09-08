Ya es oficial | La CFE cambiará los medidores de luz que presenten daños o fallas: será clave para continuar con el servicio

El medidor de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el dispositivo encargado de registrar cuánta energía consume un domicilio y, con base en esa información, determinar el monto que debe pagar el usuario. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuándo corresponde reemplazarlo y si este procedimiento tiene algún costo.

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La CFE señala que no existe un plazo establecido para cambiar los medidores. El reemplazo puede realizarse cuando el equipo presenta fallas, daños o cuando la propia empresa considera necesario como parte de la modernización de su infraestructura.

¿Cuándo es necesario cambiar el medidor de CFE?

Uno de los principales motivos para reemplazar el dispositivo ocurre cuando ya no registra de manera adecuada el consumo eléctrico. Si las lecturas muestran irregularidades, el aparato presenta fallas o existe algún inconveniente técnico, la CFE puede inspeccionarlo y determinar si debe repararse o sustituirse.

El cambio también puede ser necesario cuando el medidor sufre daños físicos provocados por el desgaste o por alguna circunstancia que afecte su funcionamiento. De hecho, la compañía contempla entre sus servicios la atención de solicitudes para reemplazar equipos dañados.

Otro factor es la actualización de la red eléctrica. Como parte de este proceso, la comisión incorporó medidores electrónicos que pueden ofrecer mayor precisión y, dependiendo del modelo, funciones como la lectura o supervisión a distancia.

¿Hay que pagar por cambiar un medidor?

El reemplazo de un medidor no siempre representa un cargo para el usuario . Cuando la sustitución responde a una falla o a un problema relacionado con el funcionamiento del propio equipo, las autoridades determinan el procedimiento que corresponde en cada caso.

La situación cambia cuando el dispositivo resulta afectado por manipulación indebida, alteraciones o negligencia del usuario, ya que en estos casos pueden generarse cargos por la reposición, de acuerdo con las condiciones del servicio.

También existen trámites o solicitudes especiales que pueden implicar costos, como la contratación de un nuevo servicio, un cambio a 220 volts o determinados requerimientos de instalación.

¿Qué se necesita para colocar un nuevo medidor?

Para contratar un nuevo servicio eléctrico, es necesario cumplir con determinados requisitos técnicos. Entre ellos se encuentra que el poste más cercano esté a una distancia máxima de 35 metros en zonas urbanas y 50 metros en áreas rurales, además de contar con la preparación eléctrica necesaria para realizar la conexión.

También deben proporcionarse los datos del titular del servicio, como:

Nombre completo.

Identificación oficial.

Domicilio.

RFC.

Número telefónico.

Correo electrónico.

Dependiendo de las características del inmueble, pueden solicitarse documentos adicionales o un estudio de factibilidad. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando no existe infraestructura disponible, el poste se encuentra demasiado lejos o se requiere un servicio trifásico.