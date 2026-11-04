El sondeo se realizó después de que la mandataria cumpliera dos años al frente del Gobierno.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, obtuvo una aprobación ciudadana del 69% en octubre, un punto porcentual menos que en septiembre, de acuerdo con una encuesta nacional publicada por El Financiero.

El sondeo se realizó después de que la mandataria cumpliera dos años al frente del Gobierno y mostró que, aunque su nivel general de respaldo se mantiene estable, algunas áreas de su gestión registraron una valoración considerablemente menor durante el mes.

Los apoyos sociales continuaron como el aspecto mejor evaluado del Gobierno, aunque también registraron una caída. En octubre, el 66% de los encuestados tuvo una opinión favorable, frente al 68% de septiembre.

La economía recibió una valoración positiva del 46%, tres puntos menos que el mes anterior. En otras áreas, las opiniones desfavorables fueron todavía más marcadas.

Seguridad y crimen organizado, entre las áreas peor valoradas

La percepción sobre la seguridad fue una de las que más retrocedió en octubre. La valoración positiva pasó del 27% en septiembre al 17%, una caída de 10 puntos porcentuales.

La evaluación de la corrupción también empeoró: el porcentaje de opiniones favorables pasó del 22% al 18%.

En cuanto al crimen organizado, la valoración positiva descendió del 20% al 13%.

La inseguridad pública o el crimen también apareció como el principal problema señalado por los participantes de la encuesta:

57% identificó la inseguridad pública o el crimen como el principal problema del país.

11% señaló la economía y el desempleo.

6% mencionó la corrupción.

La desaprobación general de la presidenta se ubicó en 31% durante octubre.

La desaprobación general de la presidenta se ubicó en 31% durante octubre.

Baja la percepción sobre la relación con Estados Unidos

El sondeo también registró un descenso en la valoración de la relación entre México y Estados Unidos. El porcentaje de personas que consideró buena o muy buena la relación de Sheinbaum con el presidente estadounidense, Donald Trump, pasó del 42% en septiembre al 34% en octubre.

La percepción sobre las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también disminuyó. Las opiniones positivas bajaron del 60% al 54%.

Al mismo tiempo, aumentó el porcentaje de encuestados que considera que México debería colaborar más con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Esa posición pasó del 23% en enero al 28% en julio y al 35% en octubre.

En contraste, el 59% opinó que México debe defender su soberanía y evitar la intervención estadounidense en asuntos internos. Este porcentaje fue inferior al 76% registrado en enero y al 85% de julio de 2025.

Qué dijo la encuesta sobre las elecciones en Estados Unidos

El estudio también consultó a los mexicanos sobre las elecciones legislativas celebradas en Estados Unidos. El 38% de los participantes manifestó estar algo o muy interesado en esos comicios.

Sobre el impacto político de la elección para Donald Trump, el 64% consideró que el mandatario estadounidense saldría debilitado, mientras que el 20% opinó que se fortalecería. El 16% restante no expresó una opinión.

La encuesta de El Financiero se realizó mediante entrevistas telefónicas a 800 adultos mexicanos entre el 15 y el 20 de octubre. El estudio tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

Con información de EFE