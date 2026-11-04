El Reglamento de Tránsito prevé elevadas sanciones y puntos de penalización en la licencia de conduicr y la matrícula.

Viajar en automóvil con perros, gatos u otros animales de compañía es una práctica habitual para muchas familias, pero hay una conducta que los conductores deben evitar: llevar a sus mascotas entre los brazos o las piernas mientras manejan.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla una prohibición expresa para esta situación.

La disposición se encuentra en el artículo 38, fracción II, inciso c), que establece que los conductores de vehículos motorizados no pueden “sostener, cargar o colocar personas o animales entre sus brazos y piernas”.

La medida busca evitar acciones que pongan en riesgo la integridad del conductor y de los demás usuarios de la vía.

¿De cuánto es la multa por llevar mascotas entre los brazos o las piernas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es la autoridad encargada de aplicar las sanciones por incumplimientos al Reglamento de Tránsito.

El incumplimiento de esta disposición se sanciona con una multa de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, la infracción implica tres puntos de penalización en la licencia de conducir y un punto adicional en la matrícula vehicular.

CDMX prohibe a los conductores trasladar animales entre brazos y/o piernas dentro del auto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuál es la forma correcta de transportar a las mascotas en el automóvil?

El reglamento prohíbe llevar animales entre los brazos o las piernas, pero no impide viajar con ellos en el vehículo . Para hacerlo de manera segura, la Secretaría de Turismo, a través de Ángeles Verdes, recomienda utilizar sistemas de sujeción adecuados al tamaño de cada mascota.

Entre las alternativas para trasladarlas se encuentran:

Transportadora o jaula de viaje: debe estar correctamente asegurada al vehículo.

Arnés especial con cinturón de seguridad: permite sujetar a la mascota durante el recorrido.

Barreras de separación: pueden utilizarse cuando el animal viaja en la parte trasera de una camioneta tipo SUV.

La dependencia también recomienda evitar que las mascotas viajen sobre las piernas del conductor o del copiloto y que saquen la cabeza por la ventana.