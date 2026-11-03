El Cenapred aconseja mantener la mochila en un lugar visible y accesible, de preferencia cerca de una salida o ruta de evacuación, para poder tomarla rápidamente ante una emergencia.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) recordó a la población la importancia de contar con una Mochila de Vida, un kit que reúne alimentos, medicamentos y artículos básicos para facilitar una evacuación rápida y disponer de provisiones ante un terremoto, inundación u otra situación de emergencia.

En la capital, esta cultura de prevención cobró especial relevancia después de la magnitud que tuvo el terremoto aquel 19 de septiembre de 1985, el cual se cobró la vida de miles de personas. Además, hubo más de 30,000 heridos y miles de viviendas y edificios destruidos.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda desde hace años contar con una mochila de emergencia como una medida fundamental dentro de las acciones de prevención y protección civil. Magnific

No obstante, la preparación ante posibles contingencias también se extendió a otros países. En los últimos días, más de 50 naciones recomendaron a sus ciudadanos preparar kits de emergencia para afrontar distintos escenarios, desde desastres naturales y cortes de servicios hasta ciberataques, conflictos geopolíticos y crisis sanitarias.

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la mochila de emergencia debe ser individual y adaptarse a las necesidades específicas de cada integrante de la familia.

“¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.👉 Aquí te decimos cómo prepararla.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza", publicaron desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC en X.

Entre los elementos básicos recomendados se encuentran:

Plan familiar de prevención de riesgos, con rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Radio portátil con pilas.

Agua embotellada.

Cobija.

Papel y toallas higiénicas.

Linterna de mano y baterías.

Dinero en efectivo, ante posibles fallas en los sistemas de pago electrónico.

Alimentos para bebé, cuando sean necesarios.

Pañales.

Duplicado de las llaves de la vivienda y del vehículo.

Cepillo y pasta de dientes.

Silbato.

Encendedor.

Libreta pequeña y pluma.

Alimentos no perecederos que no requieran refrigeración.

Una muda de ropa.

Lentes de repuesto, si son necesarios.

Países que recomiendan preparar un kit de emergencia

Hasta ahora, más de 50 países dieron recomendaciones para que sus ciudadanos cuenten con provisiones suficientes para enfrentar situaciones de emergencia. Los periodos sugeridos varían según cada nación:

América

Perú: cuatro días.

Canadá: 72 horas.

México: 72 horas.

Colombia: 72 horas.

Ecuador: 72 horas.

Chile: entre 48 y 72 horas.

Estados Unidos: varios días.

Brasil: kit de emergencia.

Argentina: mochila de emergencia.

Asia

Taiwán: siete días.

Japón: tres días y, de ser posible, una semana.

Israel: tres días.

Kazajistán: tres días.

Turquía: 72 horas.

Georgia: 72 horas.

Indonesia: 72 horas.

Malasia: 72 horas.

Kuwait: dos días.

India: kit de emergencia.

Filipinas: bolsa de emergencia.

Singapur: bolsa de preparación.

Oceanía y África

Nueva Zelanda: tres días o más.

Sudáfrica: tres días.

Australia: kit de emergencia.

Unión Europea

La recomendación general contempla que los ciudadanos puedan contar con suministros suficientes para al menos 72 horas.

Crece la preocupación por posibles emergencias

La recomendación internacional ocurre en un contexto marcado por distintos incidentes y advertencias. Recientemente, hackers intervinieron aplicaciones de alertas de emergencia en Ucrania y Rusia para difundir mensajes falsos relacionados con supuestos ataques nucleares.

A esto se sumaron declaraciones del comentarista político Tucker Swanson, quien fue conductor del programa Tucker Carlson Tonight de Fox News entre 2016 y abril de 2023. A través de la red social X, afirmó que Donald Trump podría estar cerca de ordenar un ataque nuclear contra Irán.

Según el periodista, la administración estadounidense podría tomar esa decisión bajo presión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, y señaló como posible objetivo la zona conocida como Montaña Pica, en el centro de Irán, donde -según sus afirmaciones- Israel sostiene que el Gobierno iraní habría reanudado su programa de enriquecimiento nuclear.