La licencia permanente habilita únicamente para conducir automóviles particulares. Por lo tanto, no permite manejar motocicletas ni vehículos destinados al transporte público.

El trámite de la licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (CDMX) no es exclusivo para quienes residen en la capital. Los habitantes del Estado de México y de otras entidades también podrían acceder a este documento, siempre que acrediten su domicilio y cumplan con las condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

El plazo para realizar el trámite terminará el próximo 31 de diciembre y estará disponible para los mexicanos que cumplan con ciertos requisitos, incluso si no son residentes de CDMX.

El trámite de la licencia de conducir tiene un costo de 1.500 pesos mexicanos.

Por eso, antes de iniciar la solicitud, conviene conocer quiénes pueden acceder al beneficio, qué documentación deben presentar y cuáles son las condiciones que podrían impedir la aprobación.

¿Quiénes pueden solicitar la licencia permanente de CDMX si viven en otro estado?

La licencia de conducir permanente está destinada principalmente a residentes de la Ciudad de México y del Estado de México. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de que personas de otras entidades realicen el trámite, siempre que puedan acreditar su vínculo con la capital mediante la documentación correspondiente.

Uno de los requisitos fundamentales es presentar un comprobante de domicilio vigente, con una antigüedad máxima de tres meses. Este documento debe corresponder a la CDMX o al Estado de México, según las condiciones aplicables al conductor solicitante.

De esta manera, el programa busca beneficiar a quienes se desplazan de forma regular por la Zona Metropolitana del Valle de México, aunque vivan fuera de la capital.

¿Qué requisitos se necesitan para realizar el trámite?

Quienes quieran obtener la licencia permanente de CDMX desde otro estado deben reunir la documentación solicitada por la SEMOVI:

Identificación oficial vigente: puede ser INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.

Comprobante de domicilio: de la CDMX o del Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP.

Comprobante de pago: por un importe de 1.500 pesos, generado a través del portal de la SEMOVI.

Constancia de aprobación del examen teórico: obligatoria para quienes tramitan por primera vez la licencia tipo A.

También es necesario reservar una cita previa mediante el sitio web oficial de la SEMOVI, utilizando una cuenta de Llave CDMX.

En caso de que los datos biométricos del solicitante estén incompletos o desactualizados, deberá presentarse personalmente en un módulo para completar la validación de su información.

¿Qué examen deben aprobar los solicitantes de la licencia permanente?

Uno de los pasos necesarios para conseguir la licencia es aprobar un examen teórico sobre el reglamento de tránsito y las normas de seguridad vial.

La evaluación consta de 20 preguntas de opción múltiple y se realiza de manera virtual a través de la plataforma de la SEMOVI. Una vez superada, el solicitante debe descargar la constancia que acredita su aprobación y presentarla durante el turno correspondiente.

El cuestionario busca comprobar que los conductores conocen las reglas de circulación, las señales de tránsito y las principales medidas para prevenir accidentes.

Este requisito se aplica a quienes solicitan por primera vez una licencia tipo A. En cambio, las personas que ya cuentan con antecedentes de conducción en la CDMX podrían quedar exentas, dependiendo de su historial.

¿Cómo tramitar la licencia permanente de CDMX desde otro estado?

El trámite consta de los siguientes pasos:

Reunir la documentación: preparar la identificación oficial, el comprobante de domicilio, la CURP y los demás documentos requeridos. Realizar el pago: generar la línea de captura en el portal de la SEMOVI y abonar los 1.500 pesos correspondientes en los establecimientos autorizados. Aprobar el examen teórico: ingresar a la plataforma oficial, responder las preguntas y descargar la constancia de aprobación, cuando corresponda. Solicitar una cita: acceder al sistema mediante la cuenta Llave CDMX y elegir el módulo y la fecha disponibles. Presentarse en el módulo: acudir con toda la documentación para que las autoridades validen los datos y, si es necesario, actualicen la información biométrica. Recibir la licencia: una vez verificados los requisitos, se completa la expedición del documento.