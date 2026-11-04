El Gobierno pide a la gente que no hagan depósitos o transferencias a cuentas personales, ni entregar dinero antes de firmar un contrato formal y verificado con la Institución Financiera.

Una estafa detectada por la Condusef comienza con anuncios en Facebook que promocionan cursos falsos para aprender a invertir y convertirse en especialista financiero en línea.

Los anuncios con las promociones u ofertas falsas dirigen a las personas a grupos de WhatsApp, donde les explican cómo inscribirse y acreditar cursos bajo nombres que utilizan la marca Barclays.

Tras acreditar el curso, deben descargar una aplicación y hacer una inversión inicial; la autoridad advierte que “al momento de intentar realizar el retiro de su capital” , exigen nuevos pagos.

Ante casos de sospechas de estafas el Gobierno recomienda verificar directamente en el SIPRES de la CONDUSEF. Shutterstock

Así funciona el fraude de los supuestos cursos de inversión en Facebook y WhatsApp

De acuerdo con los reportes recibidos por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los estafadores utilizan el nombre de instituciones financieras para generar confianza y atraer a personas interesadas en aprender a invertir.

El procedimiento identificado por el organismo sigue estas etapas:

Publicidad en Facebook : personas desconocidas promocionan cursos falsos para convertirse en especialistas en inversiones.

Grupos de WhatsApp : los interesados son trasladados a grupos de mensajería, algunos identificados como “D115 Academia Financiera Barclays”.

Supuesta capacitación: los participantes reciben instrucciones para inscribirse y acreditar los cursos de inversión.

Descarga de una aplicación : después de completar la capacitación, se les induce a instalar una aplicación móvil y realizar una inversión inicial bajo las figuras de “Inversionista Regular» o «Inversionista VIP”.

Cobros para retirar el dinero : cuando intentan recuperar su capital o los supuestos rendimientos, los estafadores exigen pagos anticipados por comisiones, impuestos o procesamiento.

Desaparición de los responsables: una vez que reciben el dinero solicitado, interrumpen toda comunicación con las víctimas.

La Condusef también identificó que el mismo procedimiento podría utilizarse para ofrecer un supuesto “Programa de Valoración del 800%”, que promete un plan de aumento de riqueza mediante fases mensuales y ganancias acumuladas superiores al 800% al término de cinco meses.

CONDUSEF alerta por posibles estafas con suplantación de imagen y datos de empresas financieras. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué instituciones suplantan y cómo evitar caer en la estafa

La Condusef informó que recibió reportes del Grupo Financiero Barclays México sobre el uso indebido y sin autorización del nombre comercial, denominación, logotipo y algunos datos fiscales y administrativos de dos de sus instituciones:

Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.

Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.

En este sentido, el organismo advierte que el grupo financiero no ofrece servicios de inversión a personas físicas, no imparte capacitaciones ni crea grupos de WhatsApp para promover este tipo de operaciones.

Por ello, recomienda verificar que cualquier institución financiera esté debidamente registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y comprobar que sus datos coincidan con los canales oficiales. La consulta puede realizarse en https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

También pide evitar depósitos o transferencias a cuentas personales y desconfiar de cualquier solicitud de dinero por adelantado para liberar, gestionar o activar una inversión o un crédito. Antes de entregar recursos, es importante contar con un contrato formal y verificarlo directamente con la institución correspondiente .

En caso de dudas o sospechas de fraude, los usuarios pueden comunicarse con la Condusef al 55 53 400 999 o consultar su página oficial, https://www.condusef.gob.mx/, donde pueden recibir orientación gratuita.