Los dichos de Elon Musk ponen sobre la mesa los obstáculos que atraviesan millones de trabajadores para reunir los recursos económicos necesarios y garantizar su estabilidad durante la jubilación.

Elon Musk anticipa el fin del ahorro para la jubilación, al considerar que el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica podría dar paso a una etapa de prosperidad económica, en la que juntar dinero para el retiro dejaría de ser una necesidad.

Durante décadas, ahorrar para el retiro fue una de las principales estrategias para garantizar cierta estabilidad económica durante la vejez. Sin embargo, el magnate plantea que esta costumbre podría perder relevancia en el futuro, gracias al desarrollo de la IA y los sistemas robóticos, que, según sus pronósticos, permitirían alcanzar niveles de abundancia económica nunca antes vistos.

Para Elon Musk, la automatización de la IA podría modificar la relación de las personas con el trabajo, los ingresos y el ahorro destinado a la jubilación. Shutterstock

El dueño de empresas como Tesla y SpaceX, considera que la aparición de una IA capaz de superar las habilidades humanas provocará una transformación profunda en la economía global. Entre sus posibles efectos menciona un aumento de la producción de bienes y servicios y una reducción significativa de los costos. En esas condiciones, las personas podrían dejar de depender de sus ahorros para sostener su nivel de vida a largo plazo.

Elon Musk anticipa el fin del ahorro para la jubilación

La conversación tomó fuerza después de que un usuario de la red social X compartiera algunas de sus decisiones financiertas frente a la posibilidad de que la humanidad esté próxima a experimentar una etapa de abundancia económica.

En su mensaje, el usuario sugirió que varias de las preocupaciones actuales podrían perder importancia en los próximos años, aunque aclaró que esto no debía interpretarse como una invitación a manejar el dinero de manera irresponsable.

En respuesta, Elon Musk coincidió con esa perspectiva y afirmó que ahorrar para un futuro lejano podría dejar de tener sentido debido a la prosperidad que generaría la superinteligencia artificial.

No es la primera vez que el empresario comparte esta idea. Durante una entrevista en el pódcast Moonshots, presentado por Peter Diamandis, también aconsejó a los oyentes no inquietarse por reservar dinero para la jubilación dentro de una o dos décadas.

“No se preocupen por guardar dinero para la jubilación dentro de diez o veinte años. No importará” , expresó en X.

Su argumento parte de que la integración de sistemas avanzados de IA con robots permitirá:

Automatizar numerosas tareas Elevar la productividad Fabricar una amplia variedad de productos y servicios a una escala extraordinaria

Desde esta perspectiva, la disminución de los costos de producción y la mayor disponibilidad de recursos podrían modificar radicalmente el funcionamiento de la economía y reducir la necesidad de recurrir a los mecanismos tradicionales de ahorro.

Sin embargo, este escenario representa una previsión sobre el desarrollo tecnológico y sus posibles efectos económicos, no un futuro asegurado.

Elon Musk cree que la IA y los robots podrían resolver la deuda pública

En otra conversación con Walter Isaacson, periodista y autor de su biografía, Elon Musk profundizó en su postura sobre el impacto de la tecnología en las finanzas de Estados Unidos.

“Llegué a la conclusión de que la única manera de resolver la deuda nacional es mediante la inteligencia artificial y los robots. No vamos a solucionarla intentando ahorrar” , afirmó.

Con esta perspectiva, el empresario considera que el crecimiento económico impulsado por la automatización podría modificar las finanzas públicas, en lugar de depender únicamente de recortes presupuestarios y otras herramientas convencionales para controlar el déficit.

La posibilidad de alcanzar una economía basada en la abundancia no es una idea reciente . Desde hace varias décadas, investigadores y especialistas estudian cómo la automatización podría incrementar la producción de bienes y servicios utilizando menos recursos humanos y económicos.

¿Por qué dejar de ahorrar para la jubilación podría representar un riesgo?

Los comentarios del empresario reavivan el debate sobre las dificultades que enfrentan millones de trabajadores para reunir el dinero necesario para sostenerse después de la actividad laboral.

En Estados Unidos, la evolución de los sistemas de jubilación privados trasladó una mayor responsabilidad hacia los propios empleados. Muchos deben administrar sus cuentas de retiro y afrontar los riesgos asociados con sus inversiones.

A estas dificultades se agregan:

El encarecimiento del costo de vida

Los salarios que no siempre acompañan ese incremento

La imposibilidad de destinar una parte constante de los ingresos al ahorro