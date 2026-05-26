Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunciaron reducciones en sus pensiones y advirtieron temor de denunciar públicamente por posibles represalias, en medio de la aplicación de medidas derivadas de la reforma para eliminar las llamadas “pensiones doradas”.

De acuerdo con familiares de un exdirectivo de la empresa productiva del Estado, quien pidió el anonimato, su pensión neta pasó de aproximadamente MXN$ 130,000 mensuales a MXN$ 61,000 una reducción cercana al 53%.

La familia explicó que el ajuste comenzó en abril de este año y aseguró que no recibieron una explicación formal sobre el motivo del recorte.

“En la cuenta bancaria y en el recibo de nómina únicamente apareció la nueva cantidad”, relataron.

Según detallaron, el jubilado ocupó el cargo de subdirector dentro de CFE; sin embargo, consideraban que su caso no debía clasificarse dentro de las denominadas “pensiones doradas”, ya que todavía existían cuatro escalafones superiores dentro de la estructura de la empresa.

Además, sostuvieron que incluso trabajadores sindicalizados contaban con mayores prestaciones.

Pensionados levantan la voz

La inconformidad por los ajustes en pensiones comenzó a extenderse entre jubilados de CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex) en distintas entidades del país.

Pensionados de ambas compañías levantaron la voz en estados como Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, entre otros, donde la principal demanda fue mantener pensiones dignas.

La polémica ocurre tras la reforma constitucional al Artículo 127, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual estableció que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración o pensión superior a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.

Entre los principales puntos de la reforma se incluyó que las pensiones de exfuncionarios de confianza no podrán exceder el 50% del salario de la Presidencia de la República.

Sin embargo, el mismo decreto señaló que esta limitación no afectaría a trabajadores de base ni a derechos adquiridos mediante contratos colectivos.

Además, la reforma planteó que los recursos recuperados por la eliminación de pensiones consideradas onerosas serían destinados a Programas para el Bienestar.

Temor entre adultos mayores

Aunque el exdirectivo no recibió amenazas directas, sus familiares afirmaron que entre pensionados de mayor edad existe miedo de emprender acciones legales o denunciar públicamente.

“Muchos consideran no hacer nada porque temen represalias y que las cosas empeoren”, comentaron.

Añadieron que varios jubilados superan los 80 o 90 años, por lo que iniciar amparos o procesos legales representa desgaste físico, emocional y económico.

La familia también señaló que actualmente el jubilado enfrenta complicaciones médicas y financieras derivadas de la reducción de ingresos.

Detallaron que tiene más de 90 años, vive únicamente con apoyo de un cuidador y requiere medicamentos constantes tras haber sido diagnosticado con diabetes hace más de 40 años.

Asimismo, explicaron que el seguro médico privado que necesita ronda los 500,000 pesos anuales, mientras que los gastos en medicamentos y cuidadores continúan aumentando.

Indicaron que el sistema público de salud frecuentemente enfrenta desabasto de medicamentos para atender este tipo de padecimientos.

Actualmente, añadieron, los gastos son cubiertos mediante ahorros y apoyo familiar; sin embargo, estimaron que los recursos sólo alcanzarían entre uno y tres años.

“Fue toda una vida de trabajo”

Los familiares aseguraron que la incertidumbre financiera comenzó a afectar también la salud emocional del pensionado.

“La única seguridad para una persona mayor jubilada es su pensión. Con esta situación, su salud física y mental ya no está garantizada”, señalaron.

El exempleado consideró injusta la reducción luego de haber trabajado más de 50 años en la empresa, donde inició desde puestos operativos hasta alcanzar cargos directivos.

“Fue toda una vida de trabajo para tener una pensión digna y cubrir la vejez”, expresaron sus familiares.