Claudia Sheinbaum alertó por la continuidad del Mundial 2026 en México, dado el brote de sarampión a nivel nacional

A pocos meses de desarrollarse la Copa del Mundo 2026, el Gobierno rompió para aclarar la posible suspensión del evento futbolístico en México. Los rumores se deben al aumento de casos de sarampión a nivel nacional.

En detalle, el reciente brote de sarampión en el territorio mexicano generó preocupación; sin embargo, las autoridades sanitarias descartaron cualquier impacto en la realización del torneo . Desde la Secretaría de Salud se puso en marcha un plan integral que contempla un refuerzo amplio de la vacunación, con el objetivo de mantener la situación bajo control.

El brote de sarampión en México pone en duda el Mundial 2026

¿Qué ocurre con el sarampión en México?

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que el país dispone de las vacunas necesarias para atender el brote y subrayó que no existe riesgo para el Mundial. “El escenario sanitario está controlado y el sarampión no representa una amenaza para la Copa del Mundo” , afirmó.

De cara a los aficionados que viajarán a México, las autoridades recomiendan contar con el esquema de vacunación completo, en particular contra el sarampión.

💉🛡️ Vacunarse contra el sarampión es una de las formas más efectivas de cuidar la salud de todas y todos. Al completar tu esquema de vacunación, proteges a niñas, niños, personas adultas y a quienes tienen mayor riesgo, fortaleciendo el bienestar colectivo. 👨‍👩‍👧‍👦🩺



🏥 Acude a tu… pic.twitter.com/7BicUz5HXp — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 20, 2026

Si bien no se estableció una exigencia obligatoria, se prevé que en la reunión trilateral de abril entre México, Estados Unidos y Canadá se analicen posibles medidas sanitarias adicionales.

Entre las acciones en evaluación también figura la instalación de módulos de vacunación en aeropuertos y terminales de transporte, lo que permitiría a los visitantes internacionales acceder fácilmente a las dosis necesarias y reducir cualquier riesgo sanitario.

¿Es gratuita la vacuna contra el sarampión?

La Secretaría de Salud informa que las vacunas contra el sarampión están disponibles de forma gratuita en las siguientes instalaciones del país:

IMSS

IMSS Bienestar

ISSSTE

Instituciones públicas de salud

Para checar disponibilidad de vacunación hay que marcar el número 079 y presionar el 7 para obtener más información

El Gobierno adquirió un total de 27.3 millones de vacunas para atender estos casos. “El Gobierno de México reitera que la vacunación es una responsabilidad colectiva y una acción fundamental de prevención en salud pública. Controlar el sarampión es posible y depende de mantener esquemas completos en toda la población”, destacan las autoridades.

¿Dónde se va a jugar el Mundial en 2026?

El Mundial 2026 se llevará a cabo en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural será el próximo 11 de junio, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX); mientras que el partido de cierre será el domingo 19 de julio de 2026, en el Metlife Stadium de Nueva York.