Ante el inicio de la temporada invernal, autoridades de Salud refuerzan el llamado a aplicarse una vacuna clave para prevenir enfermedades respiratorias graves, especialmente en los grupos más vulnerables.

Con la llegada del invierno, aumentan los casos de infecciones respiratorias que pueden derivar en complicaciones serias si no se previenen a tiempo. Por eso, el sector Salud insiste en la importancia de la vacunación como la principal herramienta de protección.

En este contexto, existe una vacuna gratuita, segura y disponible en el sistema público que los especialistas recomiendan aplicarse antes de que bajen las temperaturas, con el objetivo de reducir riesgos y hospitalizaciones.

Qué es el neumococo y por qué representa un riesgo en invierno

El neumococo es una bacteria que puede provocar infecciones respiratorias graves, especialmente durante la temporada invernal. Su propagación aumenta cuando las defensas bajan y las personas permanecen más tiempo en espacios cerrados.

Entre las enfermedades que puede causar se encuentran la neumonía, la bacteriemia, la meningitis y la otitis media . En muchos casos, estas afecciones pueden derivar en complicaciones severas si no se tratan de manera oportuna.

Por este motivo, la prevención mediante la vacunación es clave para evitar cuadros graves y proteger la salud de la población.

A quiénes afecta más esta bacteria y quiénes deben vacunarse

Las autoridades sanitarias advierten que el neumococo afecta con mayor frecuencia a los grupos más vulnerables, que presentan un mayor riesgo de complicaciones:

Niñas y niños menores de cinco años.

Personas adultas mayores.

En el caso de los menores, la vacunación puede aplicarse a partir de los seis meses de edad como parte de los esquemas de protección recomendados. En adultos mayores, la vacuna reduce de forma significativa el riesgo de hospitalización y cuadros graves.

Vacunarse no solo protege a cada persona, sino que también ayuda a disminuir la circulación de la bacteria y a cuidar la salud de toda la comunidad.

Por qué la vacuna contra el neumococo es clave para prevenir complicaciones

La vacuna contra el neumococo es considerada por especialistas como la herramienta más efectiva para prevenir infecciones respiratorias graves y reducir el riesgo de complicaciones asociadas a esta bacteria , entre ellas:

Enfermedades que afectan a los pulmones.

Infecciones en la sangre.

Afecciones del sistema nervioso, como la meningitis.

Las autoridades de Salud recuerdan que todas las vacunas del esquema público son seguras y gratuitas, y que se encuentran disponibles en las unidades de salud sin necesidad de realizar trámites complejos.

Ante la llegada del invierno, el llamado es a acudir a la unidad de salud más cercana y completar la vacunación para proteger a la familia y disminuir riesgos durante la temporada de frío.