Reto sobre los pagos digitales en el Mundial 2026 en México. (Foto creada con IA)

El Mundial de la FIFA 2026 pone a prueba a México ante una avalancha de pagos digitales, derivada del incremento sin precedentes en el volumen de transacciones que generará el flujo de residentes y visitantes internacionales en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de acuerdo con Fernando López, vicepresidente de Ventas Regionales de Kushki.

El torneo no solo representa un reto logístico y turístico, sino también una prueba directa para la madurez del ecosistema de pagos digitales del país, en un contexto donde aún predomina el uso de efectivo.

El aumento en la demanda de operaciones rápidas, seguras y compatibles con estándares globales presiona a comercios y empresas a adaptar su infraestructura tecnológica.

Para Kushki, el Mundial 2026 representa una oportunidad de aceleración sin precedentes para los pagos digitales en México.

La paytech anticipa la consolidación de las billeteras digitales como alternativa de pago, las cuales ya son utilizadas por cerca del 50% de los usuarios móviles como parte clave de su experiencia diaria.

“El Mundial 2026 es más que un evento deportivo; es una oportunidad única para potenciar la adopción de pagos digitales y demostrar que México puede ofrecer experiencias transaccionales seguras, rápidas y sin fricción, incluso en entornos de alta demanda”, afirmó.

El incremento en el volumen de operaciones también implica un aumento natural en los intentos de fraude, particularmente en pagos digitales y compras transfronterizas.

Ante este escenario, las empresas deben prepararse para operar bajo capas adicionales de protección que permitan mitigar riesgos sin afectar la experiencia del usuario.

De acuerdo con Kushki, la integración de tecnologías avanzadas de prevención de fraude resulta indispensable para identificar patrones sospechosos en tiempo real, especialmente en mercados donde la digitalización transaccional se encuentra en expansión.

En este proceso, la inteligencia artificial se posiciona como una herramienta central para bloquear operaciones riesgosas antes de que se concreten y reducir los fraudes en pagos digitales.

“La tecnología de IA además reduce el costo de la aplicación de medidas de prevención del fraude. Con modelos avanzados de aprendizaje más accesibles, las empresas ya no tienen que hacer inversiones costosas en hardware. Adicionalmente, la IA permite reducir los falsos positivos y automatizar los procesos que requieren mucha mano de obra”, explicó López.

Aunque la infraestructura de pagos digitales ha crecido de forma acelerada en los últimos años, el sector aún enfrenta desafíos estructurales, como la confianza del consumidor, el acceso de las pymes a tecnología de punta y la necesidad de educación financiera enfocada en seguridad digital.

En este contexto, el Mundial 2026 se perfila como un catalizador para acelerar soluciones basadas en inteligencia artificial y tokenización.

“No se trata solo de aceptar pagos digitales, sino de brindar experiencias confiables en cada paso. El Mundial traerá a México millones de oportunidades de pago, y la preparación tecnológica será un factor definitorio para fortalecer la confianza del consumidor y la competitividad de los comercios ”, concluyó López.

¿Cuándo y dónde se celebrará el Mundial 2026 en México?

El Mundial de Futbol 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y contará con actividad en 16 ciudades de los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, las sedes confirmadas serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se concentrará una parte relevante del flujo de aficionados nacionales e internacionales y, con ello, del volumen de transacciones económicas y pagos digitales.

Monedas conmemorativas del Mundial 2026

En paralelo al reto tecnológico, el Gobierno de México envió al Congreso de la Unión una iniciativa para autorizar la acuñación de tres monedas conmemorativas con motivo del Mundial de Futbol 2026, torneo que el país albergará por tercera ocasión en su historia, ahora de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea la expedición de un decreto para establecer las características de una moneda de oro con valor nominal de 25 pesos, una moneda de plata de 10 pesos y una moneda bimetálica de 20 pesos con forma dodecagonal y elementos de seguridad.

Las monedas de oro y plata tendrían fines conmemorativos y numismáticos, al considerar el interés nacional e internacional que genera el torneo. Ambas piezas mantendrían el Escudo Nacional en relieve en el anverso, mientras que el reverso, con un motivo alusivo al Mundial 2026, sería definido por el Banco de México.

La iniciativa establece que el banco central publique la cotización correspondiente, basada en el precio internacional del metal fino, lo que permitirá determinar su valor en pesos para efectos de canje.

La tercera moneda propuesta, con valor nominal de 20 pesos, sería bimetálica, con un centro de aleación tipo alpaca plateada y un anillo perimetral de bronce-aluminio.

Además de su diseño dodecagonal, incluiría imagen latente, microtexto y la marca de la Casa de Moneda de México como medidas de seguridad.

La presidenta destacó que estas piezas funcionarían como un vehículo de difusión cultural y de reconocimiento internacional del país, en el marco del torneo de futbol más importante del mundo.