La presidenta Claudia Sheinbaum salió al cruce de las críticas por el traslado de medicamentos en lanchas y sostuvo que se trata de una medida necesaria para abastecer a comunidades de difícil acceso. Señaló que las llamadas “rutas de la salud” buscan garantizar la llegada de insumos médicos a las zonas más alejadas del país, donde no existen otras vías de transporte.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero, realizada en la Base Aeronaval de Veracruz, la mandataria explicó que estos recorridos permiten llevar, de manera mensual, una base de medicamentos definida por la Secretaría de Salud tanto a centros de salud como a hospitales ubicados en regiones remotas.

Fuente: Shutterstock PeopleImages

Conoce más sobre esta iniciativa médica y sácale provecho a la entrega de medicamentos gratuitos. Ten en cuenta las condiciones para acceder.

Detalles del programa de salud en México

El año pasado la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, puso en marcha el programa “Camionetas de la Salud”, iniciativa que fue bien evaluada por el gobierno federal y que derivó en la creación del programa “Las rutas de la salud” para fortalecer la atención del IMSS-Bienestar.

Asimismo, aseguró que los medicamentos para el tratamiento del cáncer están siendo distribuidos a nivel nacional y que este proceso es supervisado de forma semanal junto con el gabinete de salud. Detalló que, en el caso del IMSS-Bienestar, existe un envío directo desde el centro de distribución de Huehuetoca hacia más de 54 unidades donde se brinda atención oncológica.

La presidenta afirmó además que tanto el IMSS como el ISSSTE cuentan con los fármacos necesarios para tratar el cáncer. Reconoció que hay un medicamento con problemas de suministro, pero aclaró que se trata de un desabasto a nivel internacional, mientras que el resto de los tratamientos continúa llegando a su destino, especialmente para la atención de niños y personas adultas.

Polémica por el reparto de medicamentos en lancha

La distribución se lleva a cabo con triciclos parecidos a los que usan vendedores de raspados, tamales o camotes, con el argumento de que funcionan como vehículos “todo terreno” capaces de desplazarse por cualquier punto del país.

De acuerdo con esta lógica, estos triciclos permitirían completar la entrega de medicamentos a clínicas y hospitales, sobre todo en regiones de acceso complicado.

No obstante, el esquema generó cuestionamientos, en especial sobre si durante el traslado se garantizan las condiciones adecuadas para la conservación de los fármacos que requieren cuidados específicos, como el mantenimiento de la cadena de frío.