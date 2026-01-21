La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el inicio de la credencialización al Servicio Universal de Salud, que permitirá a todos los mexicanos acceder a atención médica en instituciones públicas como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. El proceso arrancará el 2 de marzo con una inversión federal de tres mil 500 millones de pesos.

La credencial contendrá un código QR personal que facilitará la atención médica en la institución correspondiente. Este documento representa el primer paso hacia la integración del expediente médico digitalizado en una base de datos protegida, indispensable para el intercambio de servicios entre instituciones del sector salud.

Dónde funcionará la credencialización a Servicio Universal de Salud

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que la credencialización iniciará con 98.5 millones de mexicanos en 23 entidades con servicios federalizados de salud. El 2 de marzo comenzará en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En marzo inicia credencialización a Servicio Universal de Salud que presentó la presidenta Sheinbaum. Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

El 23 de marzo corresponderá a Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. El registro continuará hasta el 31 de diciembre en estas entidades, mientras que estados como Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato dependerán de decisiones locales.

Cuáles son las características y beneficios de la nueva credencial

“¿Qué condición deben tener? Que sea gratuito, porque en algunos estados todavía se siguen cobrando algunos servicios, porque están descentralizados todavía los servicios de salud”, explicó Sheinbaum sobre los requisitos para que estos estados se incorporen al sistema.

La toma de huellas y fotografías se llevará a cabo en 9,791 estaciones de registro ubicadas en dos mil 365 Módulos de Bienestar con apoyo de 14 mil servidores públicos. El proceso seguirá un calendario organizado por la primera letra del apellido paterno, y los menores deberán ser registrados por sus padres o tutores.

La credencial tendrá versión impresa y digital descargable desde una aplicación disponible en abril. Incluirá:

datos personales

tipo de sangre

estatus de donación de órganos

institución adscrita

unidad médica más cercana al domicilio del titular.

El sistema permitirá que un derechohabiente del ISSSTE reciba atención en IMSS o IMSS-Bienestar y viceversa, con un fondo de compensación automático entre instituciones para cubrir los gastos generados.

“El proceso de digitalización es necesario para entrar a un sistema de este tipo, que permita que ninguna entidad se descompense, sino que los recursos van llegando adecuadamente a cada una”, concluyó Sheinbaum sobre la implementación del nuevo servicio universal de salud.