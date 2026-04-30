Grupo México, el conglomerado minero de Germán Larrea, proyectó que la combinación de activos de generación eléctrica con Global Infraestructure Partners, controlada por BlackRock, registre una valuación cercana a u$d 5,500 millones, misma que, por el momento, se mantendrá bajo el paraguas de la minera. En conferencia con analistas, directivos de la empresa detallaron que, para este negocio, se desembolsó una “aportación en efectivo” de u$d 880 millones por parte de Grupo México. En paralelo, explicaron que se proyecta que genere un flujo operativo (EBITDA) de entre 700 y 725 millones de dólares, impulsado principalmente por sinergias operativas y mayor escala. “Se espera que, gracias a esta fusión, la plataforma consolide su posición de liderazgo en la generación privada de energía en México, reforzando su capacidad para satisfacer la creciente demanda energética”, explicaron directivos. El pasado 27 de abril, Grupo México dio a conocer la alianza con Saavi Energía, una nueva compañía que integrará 14 plantas de generación ubicadas en zonas de alta demanda en el país. La empresa espera que la transacción concluya en el tercer trimestre del año. Además, Grupo México mantendrá una participación mayoritaria del 70%, mientras que el brazo de infraestructura de BlackRock, controlará el 30% restante. Desde que la empresa dio a conocer la alianza con Saavi Energía, el precio de las acciones, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), acumulan una contracción de poco más de 4%. Hasta ahora, analistas de Banorte mantienen una recomendación de Compra sobre los títulos bursátiles de la empresa, con un potencial de crecimiento de 21.5% para alcanzar un precio objetivo de 232 pesos por unidad. Aunque Grupo México se mantiene optimista por este nuevo acuerdo y sobre el papel que representará en el mercado mexicano, la minera explicó que por ahora no contemplan un listado en el mercado de valores por lo que, dijeron, se mantendrá bajo el paraguas de la minera mexicana. “Como saben, nuestra demanda en todo el país es fundamental y estamos seguros de que esta nueva plataforma será uno de los actores clave para satisfacer esa demanda y permitir que el país siga creciendo con la energía adecuada, ya saben, en los lugares adecuados. Así que no, en este momento se espera que quede bajo el paraguas de Grupo México”, expresó.