La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal destinará una inversión de 50,000 millones de pesos para poner en marcha en 2026 el programa Mega Bachetón, una iniciativa de alcance nacional enfocada en reforzar las labores de bacheo y repavimentación de carreteras federales, con la finalidad de mejorar la movilidad y elevar la seguridad vial en el país.

En el anuncio, que se hizo a mediados de enero, la mandataria indicó que se trata de uno de los proyectos prioritarios en materia de infraestructura , diseñado para atender el deterioro acumulado en distintos tramos de la red carretera.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conoce los detalles de este programa, el cual mejorará el estado de las calles de inmediato. El mismo tendrá alcance nacional.

¿Qué es el Mega Bachetón?

Claudia Sheinbaum explicó que este será un programa concentrado exclusivamente en carreteras federales y que contemplará trabajos intensivos tanto de repavimentación como de reparación de baches.

“Hoy damos a conocer el programa Mega Bachetón a nivel nacional. Es un esfuerzo intensivo de repavimentación y bacheo en carreteras federales, con una inversión de 50,000 millones de pesos destinada a estos trabajos” , señaló la presidenta.

Detalló que antes de definir el programa se realizó una revisión exhaustiva del estado de las vialidades, además de considerar peticiones ciudadanas, lo que permitió identificar los tramos con mayor urgencia de atención.

Maquinaria nacional para el mejoramiento de vialidades federales

La presidenta destacó que el gobierno federal ya cuenta con trenes de repavimentación, lo que facilitará una mejor administración de los recursos públicos.

“Al tener ya la maquinaria, el gasto se optimiza, porque únicamente se requiere adquirir el asfalto” , explicó. Asimismo, adelantó que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, será el encargado de presentar los detalles técnicos del programa, así como las carreteras y regiones donde se concentrarán las obras.