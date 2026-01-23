En el marco del Mndial 2026, México confirmó la acuñación de tres nuevas monedas conmemorativas que buscarán reflejar la pasión futbolística y la tradición numismática del país. Serán piezas especiales fabricadas con metales preciosos, como el oro.

La propuesta fue enviada por Claudia Sheinbaum al Congreso para su revisión. La misma plantea la emisión de piezas en oro, plata y una versión bimetálica , las cuales se sumarán a las ya anunciadas.

Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Fuente: archivo

Cada una contará con características técnicas propias y un diseño pensado para resaltar la identidad mexicana. De esta manera, apuntarán a convertirse en recuerdos emblemáticos del máximo evento del futbol mundial, apreciados tanto por coleccionistas como por aficionados que deseen conservarlas.

¿Cómo serán las nuevas monedas?

A continuación, los detalles de las piezas conmemorativas.

Versión oro

Tendría un valor nominal de 25 pesos, forma circular, un diámetro de 23 milímetros y contendría un cuarto de onza troy de oro puro.

Versión plata

La pieza de plata sería también circular, con un valor nominal de 10 pesos, un diámetro de 40 milímetros y una onza troy de plata fina.

Moneda bimetálica

Tendría un valor de 20 pesos, forma dodecagonal y estaría compuesta por un centro de alpaca plateada y un anillo de bronce-aluminio.

Cada una de ellas portarían en el anverso el Escudo Nacional de México en relieve escultórico, acompañado de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El reverso, cuyo diseño correspondería al Banco de México, incorporaría elementos alusivos a la Copa Mundial, lo que convertiría a cada pieza en un objeto con valor simbólico, histórico y nacional.

Detalles de las monedas conmemorativas del Mundial 2026

La producción de estas monedas no representaría un gasto adicional para el presupuesto público ya aprobado . La acuñación se realizaría bajo criterios de eficiencia, sin generar nueva burocracia, en línea con otras emisiones conmemorativas que México hizo para eventos históricos y deportivos.

El país cuenta con una amplia experiencia en este tipo de piezas, como las monedas emitidas con motivo del Mundial de 1986, que hoy son altamente apreciadas en el ámbito numismático. Las nuevas emisiones buscan dar continuidad a esa tradición y proyectar la cultura mexicana en el escenario internacional.

¿Cuánto vale una moneda del Mundial?

En este caso, las monedas tendrían curso legal, aunque su principal atractivo estará en su valor coleccionable. Las piezas de oro y plata estarán ligadas a la cotización internacional de los metales preciosos, mientras que la bimetálica se perfila como un recuerdo accesible y significativo para el público en general.

Con ello, no solo conmemorarán la tercera vez que México recibe la Copa del Mundo, sino que también fortalecerán la conexión entre deporte, cultura y patrimonio nacional.