El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, continúa con su Campaña de Vacunación Invernal, mediante la cual ofrece de manera gratuita y segura vacunas clave para la prevención de enfermedades respiratorias y contagiosas.

La estrategia del Gobierno de Claudia Sheinbaum y del ISSSTE busca reducir contagios, hospitalizaciones y complicaciones durante la temporada de frío, especialmente entre los grupos más vulnerables, a través del acceso oportuno a esquemas completos de vacunación.

Campaña de vacunación de invierno.

¿Qué vacunas están disponibles en la campaña?

De acuerdo con el comunicado oficial del ISSSTE, la campaña contempla la aplicación de varias vacunas esenciales para la salud pública, todas disponibles sin costo en sus unidades médicas.

COVID-19

Influenza estacional

Neumococo

Sarampión

“El objetivo es proteger a la población antes y durante la temporada invernal, cuando aumentan los riesgos de enfermedades respiratorias”, señala el instituto en su comunicado.

¿Quiénes pueden vacunarse y dónde acudir?

“Acude a tu unidad de salud para aplicarle las vacunas contra influenza, Covid-19 y Neumococo de forma gratuita”, indicó el ISSSTE. En este caso puntual, la campaña del Gobierno de México está dirigida a:

Niñas y niños

Personas adultas mayores

Personas con enfermedades crónicas

Personal de salud

Población derechohabiente en general

Las vacunas se aplican en todas las unidades médicas del ISSSTE, sin necesidad de cita previa y en horarios habituales. “Solo es necesario acudir con la Cartilla Nacional de Salud para mantener el esquema actualizado”, precisa la institución.

El ISSSTE informó que la Campaña de Vacunación Invernal estará vigente hasta marzo de 2026, por lo que exhortó a la población a aprovechar este servicio preventivo.