El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS ofrece de forma gratis y con grandes beneficios el Seguro de Salud para Estudiantes también conocido como Seguro Facultativo y lo entrega el Gobierno de México 100% gratis a todos “estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y de postgrado”, incluyendo a alumnos bajo un sistema de escolarizado a distancia o en línea.

El Seguro Facultativo del IMSS no tiene ningún costo y no tiene límite de edad. Todos los estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior, superior y de postgrado podrán tramitarlo desde la web del IMSS, desde la App IMSS Digital o bien desde las subdelegaciones del IMSS. Sin importar el medio que el alumno elija para su inscripción, será necesario contar con el Número de Seguridad Social, NSS.

El tiempo que permanezcas como estudiante en la institución educativa pública de nivel medio superior o postgrado. IMSS

El seguro facultativo del IMSS protege a los alumnos ante emergencias

Con el fin de tener asegurados a los estudiantes de instituciones públicas, el IMSS ofrece el Seguro de Salud para Estudiantes con el fin de que tengan cobertura médica y puedan ser atendidos ante cualquier eventualidad.

“Este seguro te da derecho a que recibas atención médica, farmacéutica y hospitalaria, no tiene ninguna restricción respecto a las enfermedades que atiende”, indicó el IMSS. La vigencia del seguro facultativo del IMSS será equivalente al tiempo que el estudiante beneficiario mantenga su estatus activo como estudiante de una institución pública de nivel medio superior o postgrado.

En el caso de estudiantes embarazadas el Seguro de Salud para Estudiantes garantiza también sus derechos a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria, hasta que los den de alta, posterior al parto.

Credencial Única de Salud IMSS Bienestar

Cómo tramitar el seguro facultativo del IMSS o Seguro de Salud para Estudiantes

Para tramitar el Seguro Facultativo del IMSS es necesario que el alumno cuente con estos documentos: CURP, NSS, Comprobante de domicilio. El IMSS puso a disposición la siguiente guía para que puedan hacer el trámite de forma sencilla. Página web.

Descargar la App del IMSS en tu celular, y generarlo en la sesión de trámites y servicios. Para ello vas a necesitar CURP (clic para obtenerla»), comprobante de domicilio y correo electrónico. Descarga la App movil»

Acudir a alguna de las subdelegaciones del IMSS con los mismos documentos, además de una identificación oficial y acta de nacimiento. Directorio de instalaciones»

Cuando hayas obtenido tu NSS, deberás proporcionarlo a tu escuela, quien se encargará de registrarte como estudiante en el IMSS.

Una vez registrado, deberás darte de Alta en la Clínica (Unidad de Medicina Familiar, UMF) más cercana a tu domicilio para recibir atención médica, esto lo puedes hacer a través de alguna de estas dos opciones:

Página web, clic para iniciar la Alta»

Acude a la clínica (UMF) más cercana a tu domicilio.

Información sobre documentos y requisitos da clic aquí»

Directorio de instalaciones»

En el caso de los alumnos de niveles medio superior, superior y de postgrado que aún son menores de edad no requieren inscripción, así lo confirmó el IMSS.