Una nueva terminal con 23 puertas de embarque se está construyendo en uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos: el John F. Kennedy (JFK) de Nueva York que, según datos oficiales, es el más concurrido del país para viajes internacionales.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey mantiene publicados en ese sentido a través de su sitio web oficial los detalles del proyecto y la fecha estimada de inauguración.

La Nueva Terminal Uno: dónde estará ubicada

De acuerdo con lo informado por las autoridades, esta nueva terminal estará ubicada en los terrenos de la actual Terminal 1 de JFK y las antiguas Terminales 2 y 3.

Se espera que, una vez finalizado el proyecto, se convierta en la estación más grande de todo el aeropuerto con 23 puertas de embarque, 22 de ellas de fuselaje ancho para aerolíneas globales. Tendrá además espacio para locales comerciales, sector de comidas y para el desplazamiento de pasajeros.

La promesa es un lugar con oportunidad de 10,000 empleos y sectores espaciosos y luminosos que estén decorados con arte público inspirado en Nueva York.

Se espera que sea la terminal más grande de todo el aeropuerto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para cuándo está prevista la inauguración de la nueva terminal

Este proyecto, valuado en 9.500 millones de dólares tiene como fecha de apertura de la primera fase el 2027.

Esta etapa contempla los nuevos sectores para llegadas y salidas, así como también el primer conjunto de 14 puertas de embarque.

“La nueva Terminal Uno será la terminal más grande del Aeropuerto Internacional JFK y representa una parte integral del proyecto de transformación de 18.000 millones de dólares que ya está en marcha”, señalaron las autoridades estatales en el comunicado de anuncio lanzado en 2022.

Cuántos pasajeros tiene anualmente el JFK

Los datos compartidos señalan que por año pasan por el aeropuerto más de 62 millones de viajeros y genera más de 33.000 millones de dólares en ventas.