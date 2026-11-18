El récord lo tiene la ruta que une Singapur con Nueva York, operada por Singapore Airlines.

Subirse a un avión y bajarse casi un día después, sin ninguna escala: ese es el desafío del vuelo comercial de pasajeros más largo del mundo. El récord lo tiene la ruta que une Singapur con Nueva York, operada por Singapore Airlines, que recorre unos 15,300 kilómetros en cerca de 18 horas y media de vuelo continuo.

Cuál es el vuelo comercial más largo del mundo

El vuelo de pasajeros sin escalas más largo del planeta es el que conecta Singapur con Nueva York (aeropuerto JFK). La distancia ronda los 15,300 kilómetros (unas 9,500 millas), y el tiempo de vuelo se ubica en torno a las 18 horas y media, aunque puede acercarse a las 19 según los vientos y la dirección del viaje. El pasajero despega en un continente y aterriza casi un día después en otro, sin haber tocado tierra en el medio.

Se trata del vuelo comercial regular más largo, es decir, uno que cualquier pasajero puede reservar y que se repite a diario, a diferencia de los vuelos de prueba o récord que a veces realizan los fabricantes de aviones sin pasajeros a bordo.

La ruta y el avión que lo hace posible

Un vuelo tan largo no se puede hacer con cualquier avión. Singapore Airlines lo opera con el Airbus A350-900ULR, donde las siglas “ULR” significan “ultra largo alcance” (ultra-long range).

Es una versión especial del A350, equipada con un sistema de combustible de mayor capacidad que le permite volar más lejos sin repostar. Es, precisamente, ese “extra” de autonomía lo que habilita a cubrir la enorme distancia entre Asia y la costa este de Estados Unidos de un solo tirón.

Se trata del vuelo comercial regular más largo, es decir, uno que cualquier pasajero puede reservar y que se repite a diario. Airbus

Planean lanzar un vuelo todavía más largo

El récord podría tener los días contados. La aerolínea australiana Qantas anunció que planea lanzar, en octubre de 2027, un vuelo sin escalas entre Sídney y Londres, con un tiempo de vuelo estimado de hasta 22 horas, dentro de un proyecto bautizado “Project Sunrise”.

De concretarse, esa ruta se convertiría en la nueva más larga del mundo y dejaría al Singapur-Nueva York en el segundo lugar. Por ahora, sigue siendo un plan: el vuelo todavía no está en operación.