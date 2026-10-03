El SMN pronosticó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros para distintas regiones durante el periodo analizado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un periodo de lluvias de distinta intensidad en buena parte de México debido a la interacción de varios sistemas meteorológicos. El aviso emitido el 1 de octubre contempla precipitaciones que continuarán durante los primeros días de octubre.

Para el periodo entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre, el pronóstico contempla lluvias intensas en varios estados, además de vientos fuertes, oleaje elevado y condiciones que podrían provocar afectaciones en algunas regiones.

El escenario estará marcado por el frente frío número 1, el huracán Rachel y la onda tropical número 42, acompañada por canales de baja presión. El día con las precipitaciones más importantes será el lunes 5 de octubre, de acuerdo con el aviso del SMN.

Atención: estos estados tendrán lluvias torrenciales

El SMN pronosticó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros para distintas regiones durante el periodo analizado. El lunes 5 se concentra el escenario de mayor intensidad.

Ese día se esperan precipitaciones torrenciales en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. En particular, el pronóstico señala al este de Tamaulipas; norte y sur de Veracruz; noreste y este de Oaxaca; Chiapas; Tabasco, y suroeste y oeste de Campeche.

Las lluvias de mayor intensidad podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. Además, el SMN advierte sobre el riesgo de crecidas de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las lluvias de mayor intensidad podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Shutterstock

Frente frío número 1: dónde se esperan lluvias y torbellinos

El frente frío número 1 se ubica como uno de los principales sistemas que condicionan el pronóstico en el norte y noreste del país. Durante el jueves 1, el aviso contempló posibles torbellinos en el norte de Coahuila, por lo que este fenómeno corresponde a una previsión para esa jornada y no a los días posteriores.

El sistema también generó un pronóstico de lluvias intensas, descargas eléctricas y posible granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí.

A partir del sábado, el frente frío será reforzado por una masa de aire frío, que favorecerá viento del norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Huracán Rachel: lluvias y oleaje en Baja California Sur

Otro de los sistemas contemplados en el aviso es el huracán Rachel, ubicado al sur de Baja California Sur. El SMN pronosticó lluvias de 75 a 150 milímetros en el sur de Baja California Sur y en el centro y sur de Sinaloa.

También se esperaron rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el sur de Baja California Sur, mientras que el oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros en las costas de ese estado.

Para las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, el pronóstico contempló oleaje de entre 3 y 5 metros. De acuerdo con el aviso, Rachel se desplazaría hacia el oeste-noroeste y dejaría de afectar al territorio mexicano durante el fin de semana.

Qué se espera del viernes 2 al lunes 5 de octubre

Además de las lluvias torrenciales previstas para algunas regiones, el SMN pronosticó lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en distintos estados durante los siguientes días.

Viernes 2: Sinaloa (sur), Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Sábado 3: Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Domingo 4: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Lunes 5: Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Guerrero, además de los estados con lluvias torrenciales.

En la Ciudad de México se pronosticaron durante estos días chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

El pronóstico también contempla contrastes importantes de temperatura. Para el viernes se esperan valores de 40 a 45 °C en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, mientras que las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla podrían registrar mínimas de 0 a 5 °C.