Montaje creado con ChatGPT y una imagen de EFE | El Cronista USA

Las autoridades recomiendan reemplazar los documentos que presenten daños importantes para evitar inconvenientes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que los ciudadanos que tengan un pasaporte mutilado o dañado enfrentarán dificultades para viajar al extranjero e incluso quedarse sin poder abordar su vuelo.

Las aerolíneas deniegan el embarque cuando el documento no cumple con las condiciones necesarias para acreditar la identidad y permitir el viaje internacional.

Qué daños pueden invalidar un pasaporte estadounidense

No todos los signos de deterioro obligan a solicitar un nuevo documento. El Departamento de Estado distingue entre el desgaste normal por el uso y los daños que pueden comprometer la validez del pasaporte para viajar.

Entre los problemas que pueden impedir su utilización se encuentran:

Daños por agua : manchas, humedad o presencia de moho.

Roturas importantes : páginas rasgadas o partes del documento deterioradas.

Alteraciones : anotaciones no oficiales en la página donde aparecen los datos personales.

Páginas faltantes : hojas de visas extraviadas o arrancadas.

Perforaciones: agujeros u otros daños físicos importantes.

La advertencia también contempla los pasaportes mutilados. “Las aerolíneas podrían denegarle el embarque o podría tener dificultades para viajar al extranjero si su pasaporte está dañado”, señala el organismo.

Por el contrario, una pequeña curvatura, los bordes ligeramente desgastados o las páginas que se doblaron por el uso habitual no requieren necesariamente un reemplazo.

Cómo reemplazar un pasaporte dañado

Los ciudadanos estadounidenses que necesiten reemplazar un pasaporte deteriorado deben realizar el trámite correspondientes. No alcanza con solicitar una renovación habitual por correo o utilizar el procedimiento en línea.

El Departamento de Estado establece que deben presentar tres elementos:

El pasaporte dañado que necesitan reemplazar.

Una declaración firmada que explique cómo se encuentra el documento y cuáles son sus daños.

fotografía y el pago de las tarifas correspondientes. El formulario DS-11 , acompañado de los documentos justificativos, unay elde las tarifas correspondientes.

La solicitud debe presentarse en una oficina autorizada para recibir trámites de pasaportes o en una agencia de pasaportes. Además, el organismo aclara que los adultos cuyo documento fue dañado no reúnen los requisitos habituales para renovarlo. Por eso, deben seguir el procedimiento de solicitud presencial.

La advertencia alcanza a quienes tengan el pasaporte estadounidense roto, deteriorado o con alteraciones que comprometan su estado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Se puede viajar en avión con un pasaporte roto o deteriorado?

No es recomendable intentar viajar con un pasaporte que presente daños importantes. Aunque el documento todavía este vigente y la fecha de vencimiento no haya llegado, su estado físico genera problemas durante los controles aeroportuarios.

Las aerolíneas impiden que un pasajero aborde si consideran que el documento no reúne las condiciones necesarias. También pueden surgir inconvenientes al intentar ingresar a otro país.