"En la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo CDMX seguimos impulsando el conocimiento y la organización laboral", Trabajo CDMX.

El pasado 11 de agosto se cerró la inscripción para acceder al Seguro de Desempleo que ofrece el Gobierno de CDMX por medio de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo dirigido a personas de 18 a 64 años y 9 meses cumplidos.

El Gobierno de CDMX ya publicó el listado completo con todos los números de folios o códigos de trámite del Seguro de Desempleo que entrega un monto de 3,566 pesos en máximo tres ocasiones. Entonces, si solicitaste en tiempo y forma este beneficio económico y cuentas con tu número de folio de 12 dígitos, ya puedes consultar si tu seguro de desempleo fue aprobado.

Seguro de Desempleo en CDMX. Trabajo CDMX

Dónde consultar el folio y resultados de los beneficiarios del Seguro de Desempleo en CDMX

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX publicó en un único listado todos los folios que fueron beneficiados con el Seguro de Desempleo de la segunda apertura ordinaria del programa social que beneficia a cientos de miles de capitalinos.

Si tu número de folio se encuentra en este listado de folios aprobados en la convocatoria, significa que fuiste una de las personas seleccionadas para recibir el Seguro de Desempleo por 3.566 pesos.

Al ingresar a la base de datos oprimes las teclas Control + F, allí pones tu código, ejemplo 000000-000000 y listo, si tu folio se encuentra allí entonces fuiste beneficiado.

“El Programa Social “Seguro de Desempleo” garantiza un enfoque integral y equitativo, dirigido a atender las necesidades de las personas desocupadas en la Ciudad de México, priorizando a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y adaptándose a las circunstancias específicas de cada sector de la población”, remarca el Gobierno de CDMX.

Resultados y dudas sobre el Seguro de Desempleo de CDMX

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX emitió un aviso en el que aclaró que toda información oficial sobre el programa se comunicará únicamente a través de sus canales institucionales.

Los beneficiarios pueden consultar información oficial y resolver dudas mediante:

Correo: segurodedesempleo@cdmx.gob.mx

Correo: ps.segurodedesempleo@trabajo.cdmx.gob.mx

Página: https://www.trabajo.cdmx.gob.mx/

Micrositio: http://www.segurodedesempleo.cdmx.gob.mx/

Teléfonos: 55 5709 3233 y 55 5038 0200

Horario: lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.

La Secretaría también señala que el Seguro de Desempleo no retiene ni descuenta aportaciones del IMSS o ISSSTE, ni resta semanas cotizadas o afecta el fondo de ahorro para el retiro, Afore, o vivienda.

El Gobierno de la CDMX enseña cómo crear una cooperativa, una alternativa que fortalece la economía solidaria y brinda oportunidades a las Personas Trabajadoras No Asalariadas. Trabajo CDMX

Si tu folio resultó beneficiado debes completar los siguientes requisitos de permanencia

“Para continuar en el Programa Seguro de Desempleo y cumplir con los requisitos de permanencia, deberá entregar de manera presencial e impresa la siguiente documentación con fecha posterior al 12 de agosto de 2026”, informó el Gobierno de México.

Las 4 postulaciones a vacantes de empleo distintas:

Se obtienen a través del portal oficial (www.empleo.gob.mx), imprimiendo la carta de presentación correspondiente.

O acudiendo a cualquiera de los 16 Módulos del Servicio Nacional de Empleo (SNE) / Unidades Regionales.

O en la Agencia de Empleo “Tecpantli Icpatl” (Calz. San Antonio Abad 32, col. Tránsito).

2 Certificados de Cursos de Capacitación distintos:

Deben estar concluidos al 100%, con calificación mínima aprobatoria de 8.0 y mostrar tu nombre completo.

Se pueden realizar a través del SNE, ICAT CDMX, Aprende Más UNAM o cualquier otra plataforma de capacitación válida.

¿Dónde entregar o recibir apoyo presencial?

Si requieres asesoría para generar las postulaciones o necesitas acudir a los módulos, el horario de atención es de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. en cualquiera de las sedes de las 16 alcaldías.