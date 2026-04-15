La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que este 19 de abril se inaugurará la Ciclovía La Gran Tenochtitlan sobre Calzada de Tlalpan, con una rodada masiva y una actividad especial en el Zócalo capitalino. A través de sus redes sociales, la mandataria invitó a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y a usar la bicicleta como una alternativa de movilidad sustentable. La rodada comenzará a las 08:30 desde el Zócalo de CDMX y recorrerá la nueva ciclovía sobre Calzada de Tlalpan hasta llegar al Periférico. La funcionaria destacó que este evento marcará la apertura oficial de la vía ciclista y celebró que la capital siga apostando por formas de transporte más activas, saludables y amigables con el medio ambiente. Antes del arranque del recorrido, los asistentes participarán en la formación de una bicicleta gigante sobre la plancha del Zócalo. La figura será captada desde el aire con un drone, con el objetivo de enviar un mensaje a favor del uso de la bicicleta y de una ciudad más sustentable. Uno de los proyectos de movilidad que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa rumbo al Mundial 2026 es la nueva ciclovía sobre Calzada de Tlalpan. La ruta, llamada “La Gran Tenochtitlán”, está próxima a entrar en operación tras una serie de ajustes y reordenamientos viales en esta importante avenida. Fernando Solís Godínez, director general del Órgano Regulador del Transporte capitalino, informó que los trabajos están en su etapa final y que la obra será entregada en su totalidad a mediados de abril. Esta ciclovía contará con una extensión de 34 kilómetros y busca ofrecer una alternativa de traslado más segura para quienes se desplazan de forma diaria entre el centro y el sur de la capital. Dicho proyecto generó comentarios favorables entre la comunidad ciclista, especialmente por la posibilidad de contar con un corredor protegido que conecte distintos puntos de la ciudad y facilite los trayectos cotidianos de miles de personas. El gobierno capitalino confirmó que la inauguración será el próximo domingo 19 de abril, por lo que estará listo antes del Mundial 2026. Dicha infraestructura tiene como objetivo mejorar los traslados hacia el Estadio Azteca durante el torneo de la FIFA. En cuanto a sus características, se prevé que beneficie a habitantes de cinco alcaldías: Además, también funcionará como una alternativa de acceso al llamado Estadio Ciudad de México, ya que en el CETRAM Huipulco se construirá un biciestacionamiento para facilitar la llegada de quienes se trasladen en bicicleta.