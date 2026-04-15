El Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la Línea 14 del Trolebús, denominada “Ruta Silvestre de los Pedregales”. Este ambicioso proyecto busca transformar la movilidad en el sur de la capital antes del Mundial 2026. La nueva ruta del Trolebús, inspirada en la fauna local, conectará directamente zonas clave con el emblemático Estadio Banorte. Con unidades personalizadas como el “Cacomixtle” y el “Teporingo”, las autoridades prometen un transporte moderno, eficiente y con profunda identidad cultural mexicana. La Línea 14 tendrá una extensión de 13.2 kilómetros, permitiendo a los usuarios completar el recorrido total en aproximadamente 33 minutos. Esta conexión estratégica facilitará el traslado de miles de pasajeros que diariamente transitan entre las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Los puntos clave de este nuevo sistema de transporte incluyen: Este trayecto beneficiará a más de quince colonias populares, integrándolas formalmente a la red de transporte masivo. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que la infraestructura está diseñada para soportar la alta demanda durante la justa deportiva. Se espera que el Trolebús “Cacomixtle” inicie operaciones formales en mayo de 2026. Su puesta en marcha es fundamental para garantizar el flujo de visitantes internacionales que acudirán a la inauguración del Mundial en el renovado recinto de Santa Úrsula. A futuro, el plan contempla una expansión importante hacia la UAM Xochimilco para ampliar la cobertura. Esta fase consolidará la interconectividad con el Tren Ligero, ofreciendo una alternativa sustentable y rápida para los habitantes del sur de la ciudad.