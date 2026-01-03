La CDMX ofrece préstamo gratuito de bicicleta y casco en biciescuelas sabatinas y dominicales. Conoce días, horarios, sedes y requisitos para participar.

La Ciudad de México impulsa el uso de la bicicleta como transporte cotidiano mediante las Biciescuelas CDMX, un programa público que ofrece préstamo gratuito de bici y casco, exclusivamente durante las actividades oficiales organizadas por la Secretaría de Movilidad.

Las Biciescuelas surgieron en 2009 como espacios de formación teórica y práctica para aprender a usar la bicicleta de forma segura. Con el tiempo, se consolidaron como una estrategia para “promover una convivencia vial sana y segura”, basada en el Reglamento de Tránsito.

Actualmente existen varias modalidades, pero las de mayor acceso ciudadano son las biciescuelas sabatinas y dominicales, donde cualquier persona, a partir de los 3 años, puede participar sin costo y recibir capacitación básica en ciclismo urbano.

Préstamo gratuito de bici y casco: cómo funciona

El préstamo de bicicleta y casco es completamente gratuito y está disponible sólo durante la actividad. La autoridad capitalina aclara que el servicio aplica exclusivamente dentro de las biciescuelas y bajo supervisión del personal capacitado.

Estos espacios están diseñados para aprender a andar en bici, mejorar habilidades, conocer reglas de tránsito y adquirir nociones de mecánica básica. Su objetivo es “incentivar el cambio de hábitos de movilidad en la Ciudad de México”.

Talleres disponibles:

Bici Balance (infancias desde 3 años)

Aprender a andar en bici

Habilidades y destreza ciclista

Curso de ciclismo urbano

Mecánica básica para bicicleta

La Secretaría de Movilidad destaca que estas actividades buscan que más personas "usen la bicicleta como modo de transporte de manera cotidiana".

Días, sedes y horarios para acceder al servicio

Las biciescuelas sabatinas operan de 10:00 a 14:00 horas en sedes como Utopía Meyehualco, Bosque de Tlalpan, Bosque de Aragón y Utopía Libertad, entre otros espacios públicos de la ciudad.

Por su parte, las biciescuelas dominicales funcionan de 09:00 a 13:00 horas en el marco del Paseo Dominical Muévete en Bici, con sedes en Reforma (Diana Cazadora), La Villa, Zapata y Torre del Caballito.

La Secretaría de Movilidad destaca que estas actividades buscan que más personas “usen la bicicleta como modo de transporte de manera cotidiana”, garantizando aprendizaje seguro, acceso gratuito y formación vial para todas las edades.