En esta noticia
La Ciudad de México impulsa el uso de la bicicleta como transporte cotidiano mediante las Biciescuelas CDMX, un programa público que ofrece préstamo gratuito de bici y casco, exclusivamente durante las actividades oficiales organizadas por la Secretaría de Movilidad.
Las Biciescuelas surgieron en 2009 como espacios de formación teórica y práctica para aprender a usar la bicicleta de forma segura. Con el tiempo, se consolidaron como una estrategia para “promover una convivencia vial sana y segura”, basada en el Reglamento de Tránsito.
Actualmente existen varias modalidades, pero las de mayor acceso ciudadano son las biciescuelas sabatinas y dominicales, donde cualquier persona, a partir de los 3 años, puede participar sin costo y recibir capacitación básica en ciclismo urbano.
Préstamo gratuito de bici y casco: cómo funciona
El préstamo de bicicleta y casco es completamente gratuito y está disponible sólo durante la actividad. La autoridad capitalina aclara que el servicio aplica exclusivamente dentro de las biciescuelas y bajo supervisión del personal capacitado.
Estos espacios están diseñados para aprender a andar en bici, mejorar habilidades, conocer reglas de tránsito y adquirir nociones de mecánica básica. Su objetivo es “incentivar el cambio de hábitos de movilidad en la Ciudad de México”.
Talleres disponibles:
- Bici Balance (infancias desde 3 años)
- Aprender a andar en bici
- Habilidades y destreza ciclista
- Curso de ciclismo urbano
- Mecánica básica para bicicleta
Días, sedes y horarios para acceder al servicio
Las biciescuelas sabatinas operan de 10:00 a 14:00 horas en sedes como Utopía Meyehualco, Bosque de Tlalpan, Bosque de Aragón y Utopía Libertad, entre otros espacios públicos de la ciudad.
Por su parte, las biciescuelas dominicales funcionan de 09:00 a 13:00 horas en el marco del Paseo Dominical Muévete en Bici, con sedes en Reforma (Diana Cazadora), La Villa, Zapata y Torre del Caballito.
La Secretaría de Movilidad destaca que estas actividades buscan que más personas “usen la bicicleta como modo de transporte de manera cotidiana”, garantizando aprendizaje seguro, acceso gratuito y formación vial para todas las edades.