Las escuelas estarán cerradas en México por vacaciones de invierno

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dará inicio a las vacaciones de invierno, otorgándole un descanso extralargo a los estudiantes de México. En esta oportunidad, habrá mayor amplitud de las festividades de Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes.

Este beneficio aplicará a las escuelas de educación básica, ya que el receso se extenderá hasta las primeras semanas de enero de 2026, sumando más jornadas sin actividades escolares. Conforme al calendario oficial de la SEP, las vacaciones de diciembre comenzarán el lunes 22 de diciembre.

La SEP confirmó el inicio de las vacaciones de invierno, por lo que habrá cierre de escuelas en México

Conoce los detalles del ciclo que rige a nivel nacional y aprovecha las vacaciones para tener un relajo estudiantil. Ten en cuenta el cronograma escolar 2025-2026.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno en el ciclo lectivo 2025?

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el receso invernal iniciará el lunes 22 de diciembre , por lo que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre. En total, las vacaciones de invierno durarán 23 días.

Habrá más vacaciones respecto al ciclo 2024-2025, cuando se otorgaron 21 días de descanso, es decir, dos días menos que en el periodo actual.

¿Cuándo vuelven los alumnos a clases?

El regreso a las aulas está previsto para el lunes 12 de enero de 2026 , lo que garantiza poco más de tres semanas sin actividades escolares para los alumnos, según precisó la SEP.

Hacia el final del periodo vacacional, el personal docente y directivo deberá reincorporarse antes que los estudiantes. Esto se debe al Taller Intensivo de Formación Continua del 7 de enero, el cual estará enfocado en la actualización profesional y la planeación académica previa al inicio de clases.

Calendario de feriados para estudiantes de la SEP

En el caso de los estudiantes de nivel medio superior y superior, como bachilleratos y universidades, los calendarios académicos son definidos por cada institución , por lo que los periodos de descanso pueden variar.

Además del receso invernal, la SEP establece otros dos periodos vacacionales oficiales:

Semana Santa

Vacaciones de verano

Estos descansos coinciden con celebraciones importantes y el cierre de actividades académicas, favoreciendo el tiempo de convivencia familiar y el esparcimiento.

Asuetos adicionales en México

Los estudiantes también gozarán de otros días de descanso.

2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución

16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo

5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla

15 de mayo de 2026 – Día del Maestro