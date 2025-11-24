La SEP confirmó el inicio de las vacaciones decembrinas para los estudiantes de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que las vacaciones de invierno del ciclo 2025-2026 iniciarán próximamente. La comunidad educativa tendrá varios días para descansar, según determina el cronograma escolar vigente en México.

En detalle, las vacaciones empezarán el lunes 22 de diciembre y concluirán el lunes 12 de enero . Esto significa que los estudiantes de educación básica - primaria y secundaria- tendrán prácticamente un mes de descanso a nivel nacional.

Fuente: Archivo

El último día de clases será el viernes 19 de diciembre, por lo que los alumnos contarán con más de tres semanas libres antes de volver a las actividades escolares.

¿Cuándo se reincorporan los docentes en 2026?

Aunque los estudiantes seguirán en receso, la SEP estableció que maestros y directivos deberán reincorporarse algunos días antes para participar en los talleres intensivos de inicio de año:

7 de enero de 2026: Taller Intensivo para Personal Directivo

8 y 9 de enero de 2026: Taller Intensivo para Docentes

¿Cuándo es el feriado de noviembre?

Antes del arranque del periodo vacacional, se sumó un puente escolar en noviembre. Se trató del lunes 17 de noviembre, día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Este descanso aplicó también para trabajadores regidos por la Ley Federal del Trabajo, quienes, en caso de laborar ese día feriado, deberán recibir pago triple.