El calendario escolar en Colombia tendrá una interrupción clave en mayo que impactará directamente la asistencia a clases en colegios públicos y privados. Se trata del lunes 18 de mayo, reconocido como festivo nacional, lo que automáticamente suspende la jornada académica en todo el país. La suspensión de clases responde a un festivo oficial del país. El Día de la Ascensión, una celebración religiosa que en Colombia se traslada al lunes siguiente para promover los llamados “puentes festivos”. Al tratarse de un feriado obligatorio, las instituciones educativas detienen sus actividades, tal como lo establece el calendario académico definido por las secretarías de educación. El viernes 1 de mayo se unió con el fin de semana (sábado 2 y domingo 3), formando un descanso de tres días. Luego, el lunes 18 de mayo genera otro puente festivo junto al sábado 16 y domingo 17. En total, los estudiantes tienen dos fines de semana largos durante el mes, lo que puede dar la sensación de una pausa extendida, aunque las clases continúan con normalidad entre ambas fechas. Aunque la fecha original de esta celebración religiosa varía, en Colombia se aplica la Ley Emiliani, que permite trasladar ciertos festivos al lunes siguiente para incentivar el turismo y el descanso. Por eso, el Día de la Ascensión se celebrará el lunes 18 de mayo, generando un nuevo puente festivo. Estos son los días festivos oficiales confirmados para 2026, incluyendo los que se trasladan a lunes: