La SEP modificó el calendario escolar una vez más: esta es la fecha de las vacaciones. Fuente: archivo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó las fechas del próximo período vacacional de invierno a través del calendario del ciclo escolar 2025-2026. Estudiantes y maestros podrán disfrutar de las fiestas decembrinas sin preocupaciones académicas, en un descanso que se extenderá desde antes de Navidad hasta después de Año Nuevo.

El titular de la SEP, Delgado Carrillo, explicó que el calendario establece 185 días de clases para educación preescolar, primaria y secundaria. El cronograma contempla dos períodos principales de receso escolar:

las vacaciones de invierno

las de Semana Santa

Además, ocho sesiones de Consejos Técnicos Escolares y nueve días de suspensión por feriados nacionales.

Cuándo serán las vacaciones decembrinas: retrasan el regreso a clase

Las vacaciones de invierno se realizarán del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, permitiendo a las familias celebrar juntas la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, los estudiantes no regresarán inmediatamente a clases, ya que se realizarán talleres intensivos para el personal educativo.

Vacaciones de diciembre: retrasan el regreso a clase hasta el 2026

El 7 de enero de 2026 se llevará a cabo el Taller Intensivo para personal con funciones de dirección, mientras que los días 8 y 9 del mismo mes se realizará el Taller Intensivo para personal docente. Por lo tanto, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el lunes 12 de enero de 2026.

Vacaciones de Semana Santa y semana adicional de descanso

Las vacaciones de Semana Santa están programadas del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, reanudando actividades escolares el 13 de abril. Este período permitirá a las comunidades educativas disfrutar de las celebraciones religiosas y tradicionales que se realizan durante estas fechas en todo el país.

Adicionalmente, el ciclo escolar incorpora una semana extra de vacaciones en cumplimiento de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta medida busca fortalecer el bienestar físico, emocional y familiar de estudiantes, docentes y personal administrativo en todas las escuelas mexicanas.

Cuáles son las fechas más importantes del ciclo escolar para 2026

El ciclo escolar 2025-2026 finalizará el 15 de julio de 2026, completando así los 185 días de clases establecidos por la SEP. Esta fecha marca el cierre oficial del año académico para millones de estudiantes en los niveles de educación básica en todo México.

El período de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 será del 3 al 13 de febrero de 2026. Los padres de familia deberán estar atentos a estas fechas para realizar el registro de sus hijos sin contratiempos y asegurar su lugar en las instituciones educativas correspondientes.