La Ciudad de México dio un paso definitivo hacia la digitalización de su sistema de transporte público.

A partir de ahora, todos los usuarios que deseen utilizar el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús Elevado o el Tren Interurbano México-Toluca deberán contar obligatoriamente con un documento específico: la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Sin ella, el acceso a estos servicios quedará completamente restringido.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que la Tarjeta MI es obligatoria para abordar cualquier sistema de transporte integrado, realizar recargas o aclaraciones en caso de fallas. Fuente: Metrobús CDMX.

La Tarjeta MI: el único documento válido para moverse en CDMX

El Servicio de Transportes Eléctricos recordó que la Tarjeta de Movilidad Integrada no solo es indispensable para ingresar al transporte público, sino también para realizar recargas y aclaraciones en caso de fallas. Sin este documento físico o digital, los usuarios simplemente no podrán abordar ninguno de los sistemas integrados de la capital.

La implementación abarca prácticamente toda la red de transporte masivo de la ciudad. Únicamente el sistema RTP queda fuera por el momento , aunque se anticipa su incorporación en el corto plazo. Esta medida busca unificar el acceso a todos los medios de transporte bajo un único sistema de pago, facilitando los traslados diarios de millones de personas.

Llega la versión digital: cómo obtener tu tarjeta virtual en tu celular

La novedad más destacada es la incorporación de la Tarjeta Virtual MI a través de la App CDMX. Esta alternativa digital, disponible para usuarios de dispositivos Android y Huawei que cuenten con tecnología NFC, sustituye al formato físico y permite el pago sin contacto en varios sistemas de transporte de la ciudad.

El proceso para activar la tarjeta virtual es sencillo: primero debes descargar la App CDMX identificando el ícono del ajolote, luego crear o iniciar sesión con tu cuenta Llave CDMX, acceder al apartado “Recarga Tarjeta” y verificar que tu teléfono tenga tecnología NFC activada. Finalmente, seleccionas la opción “Tarjeta Virtual” y realizas una recarga mínima de 15 pesos.

Es importante mencionar que la integración con dispositivos iPhone aún no está disponible, aunque las autoridades locales informan que trabajan para sumar esta compatibilidad próximamente. La aplicación también facilita la recarga de saldo mediante CoDi o tarjetas bancarias.

¿Qué hacer si tu tarjeta falla? Centros de atención disponibles

En caso de presentar problemas con la compra o recarga de tu Tarjeta MI, puedes acudir a los Centros de Atención al Usuario (CAU), donde el personal brinda apoyo directo. Para levantar un reporte efectivo, necesitas tener a la mano información específica: la fecha y hora de la compra o recarga, el número de la máquina donde se realizó, la estación y línea del sistema de transporte, tu Tarjeta MI y, de ser posible, el ticket emitido por la máquina.

En los Centros de Atención al Usuario (CAU), el personal podrá ayudarte con las incidencias en la compra y recarga de tu Tarjeta MI. Fuente: Gobierno de CMDX. Servicio de Transportes Eléctricos