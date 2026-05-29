Fundación Coca-Cola México y la Industria Mexicana de Coca-Cola, junto con sus aliados como Coca-Cola FEMSA, anunciaron la instalación de su sistema número 1,000 de captación de agua de lluvia en escuelas del país y prevé incorporar otras 500 instituciones durante este año, en medio de los desafíos de acceso al recurso hídrico que enfrentan diversas regiones de México.

El programa “Escuelas con Agua” opera actualmente en 29 estados y ha beneficiado a cerca de 350,000 personas entre estudiantes, docentes y personal escolar, explicó Cathy Reuben, directora de Asuntos Corporativos de Coca-Cola Femsa.

En entrevista, Reuben explicó que esta iniciativa está dirigida principalmente a planteles con problemas de suministro de agua y combina infraestructura de captación pluvial, monitoreo digital, capacitación y participación comunitaria.

“Ya tenemos sistemas instalados en 29 estados de la República y esperamos instalar 500 sistemas más”, dijo a El Cronista.

El sistema de captación aprovechan el agua de lluvia que cae sobre los techos escolares y la conducen hacia cisternas equipadas con filtros. Dependiendo del tamaño de la instalación, cada escuela puede captar entre 500,000 y un millón de litros de agua al año, volumen que se destina principalmente al uso sanitario, lavado de manos y riego de áreas verdes, dijo Cathy Reubens.

Según la directiva, la capacidad de almacenamiento permite cubrir necesidades de agua por periodos de entre cinco y siete meses en algunos planteles, dependiendo del tamaño de la comunidad escolar y de las precipitaciones registradas.

El Estado de México concentra actualmente el mayor número de escuelas beneficiadas por el programa, seguido por Nuevo León y Jalisco.

El programa, que comenzó a implementarse en 2021, aceleró su expansión en 2024 tras la evaluación de los resultados obtenidos. En esta iniciativa también participan empresas como Rotoplas.

Además del financiamiento de la Industria Mexicana de Coca-Cola, el programa suma recursos de otras organizaciones y fundaciones, entre ellas Fundación Femsa, mientras que la selección de escuelas se realiza en coordinación con autoridades educativas y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Al cierre de 2025, Femsa reportó una inversión de MXN$791 millones en sustentabilidad, cifra que representó un incremento de 16.1%, de acuerdo con datos del reporte financiero.