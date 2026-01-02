En esta noticia La Tarjeta MI, obligatoria para viajar

La Ciudad de México avanza hacia un sistema de movilidad completamente digital. A partir de ahora, las personas usuarias del transporte público deberán contar obligatoriamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, MI, o Tarjeta MI para poder acceder a la red de transporte capitalina.

Las autoridades de CDMX confirmaron que este plástico se convierte en el único medio de pago aceptado en sistemas como Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús Elevado y el Tren Interurbano México–Toluca, dejando atrás otras formas de acceso.

La Tarjeta de Movilidad Integrada es ahora el único medio de pago para viajar en Metro, Metrobús, Trolebús y más.

El Servicio de Transportes Eléctricos, STE, recordó que la Tarjeta de Movilidad Integrada no solo es indispensable para ingresar al transporte público, sino también para realizar recargas y aclaraciones en caso de fallas.

"En los Centros de Atención al Usuario (CAU), el personal podrá ayudarte con las incidencias en la compra y recarga de tu Tarjeta MI". Servicio de Transportes Eléctricos

En caso de presentar algún problema con la compra o recarga, las y los usuarios pueden acudir a los Centros de Atención al Usuario, CAU, donde el personal brinda apoyo directo. Para levantar un reporte, se debe contar con la siguiente información:

Fecha y hora de la compra o recarga

Número de la máquina donde se realizó

Estación y línea del sistema de transporte

Tarjeta MI y, de ser posible, el ticket emitido por la máquina

Las autoridades recomendaron ubicar el CAU más cercano y cuidar la Tarjeta MI, ya que su extravío o daño podría impedir el acceso al transporte público, afectando los traslados diarios en la capital del país.