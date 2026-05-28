En esta noticia Obras en el Tren Ligero “El Ajolote”

Del 28 de mayo al 2 de junio, el Tren Ligero “El Ajolote” operará únicamente entre la terminal Xochimilco y la estación Ciudad Jardín debido a trabajos relacionados con la instalación de un nuevo cambio de vía y ajustes en la catenaria. Se trata de una medida contemplada en la ampliación de la terminal Tasqueña.

Ante esta situación, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se habilitará un servicio gratuito de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para facilitar el traslado de los usuarios.

El Tren Ligero ya dio inicio a la terminal Tasqueña y ahora el servicio será más extenso en estas zonas de Ciudad de México (foto: archivo).

El servicio emergente mantendrá los mismos horarios del Tren Ligero:

De lunes a viernes, de 05 a 23:30 horas.

Sábados, de 06 a 23:30 horas.

Domingos, de 07 a 23:30 horas.

Los pasajeros deberán descender en la estación Ciudad Jardín, ubicada sobre Calzada de Tlalpan, donde podrán abordar las unidades de RTP con dirección a Tasqueña.

En sentido contrario, el ascenso a los autobuses se realizará en el andén E de la terminal Tasqueña, para posteriormente reincorporarse al Tren Ligero en la estación Las Torres.

Obras en el Tren Ligero “El Ajolote”

El STE explicó que la instalación del nuevo juego de cambio de vía permitirá mejorar la operación en Tasqueña, ya que facilitará la entrada y salida simultánea de trenes en la terminal.

Estos trabajos se realizan apenas dos semanas después de que el Gobierno de la Ciudad de México concluyó la modernización del sistema del transporte público, proyecto que representó una inversión de 2,386 millones de pesos.

Además, esta no es la primera intervención reciente en el servicio. Entre el 21 y el 23 de mayo, la estación Ciudad Jardín permaneció cerrada de forma temporal debido a labores de mantenimiento en las escaleras de acceso.

La renovación integral del Tren Ligero contempló la incorporación de 17 nuevas unidades, un sistema ferroviario actualizado de regulación y control de tránsito, así como la rehabilitación de ocho estaciones, incluida la terminal Tasqueña.